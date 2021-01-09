Какой год, такие и подарки: волгоградцы дарят друг другу «коронавирусные» монеты





Монета номиналом 25 рублей с изображением врачей в защитных костюмах – один из подарков, которые дарили волгоградцы в новогодние праздники своим родственникам и друзьям. Как сообщила ИА «Высота 102» читательница информагентства, памятную монету с врачами ей вручила знакомая на Рождество. «Получить на сдачу такие деньги практически невозможно - они, как правило, сразу оседают у коллекционеров. Я не коллекционер, но с монетой расставаться не собираюсь, оставлю как воспоминание об этом коронавирусном времени», - рассказала волгоградка Марина К.

О выпуске в обращение монеты в честь медиков Центробанк объявил 12 октября 2020 года в разгар пандемии COVID-19. Тогда сообщалось, что монета, посвященная «самоотверженному труду медицинских работников», выпущена массовым тиражом 5 млн штук и обязательна к приему во все виды платежей.

На реверсе монеты изображены два медика (женщина и мужчина) в защитных костюмах, которые обычно носят те, кто работает с больными COVID-19. Врачи стоят на фоне здания больницы и машины скорой помощи. На аверсе монеты изображен герб России, а также указаны номинал монеты (25 рублей) и год ее выпуска (2020).





На сайте «Авито», к примеру, такую монету сейчас можно приобрести за 149 рублей. Возможно, что со временем ее цена вырастет. Так, за монеты, выпущенные к Олимпиаде-2014 в Сочи, в зависимости от того, что на них изображено, продавцы хотят получить от 50 до 25 000 рублей.



