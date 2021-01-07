









Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев сегодня нагрянул с проверкой в четыре волгоградские поликлиники. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, он посетил поликлинику №5 Кировского района, филиал поликлиники №3 на ул. Новороссийской (бывшая поликлиника №12), поликлинику №28 и ее филиал в Жилгородке (бывшая поликлиника №18). Во время общения главы облкомздрава с медиками врачи рассказали Анатолию Себелеву, что работают все выходные, но поток пациентов большой. Председатель комитета здравоохранения заявил, что за эту работу нужно платить двойную зарплату.

Представители облкомздрава проинспектировали работу регистратур, колл-центра, прививочных центров, центров амбулаторной диагностики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, терапевтической службы, в том числе обслуживание пациентов на дому, организацию записи групп пациентов на вакцинацию от ковида.

В связи с возросшим потоком пациентов были даны поручения привлечь дополнительных специалистов для организации приема больных. Как стало известно ИА «Высота 102», в связи с большим количеством жалоб на работу поликлиники №5 в Кировском районе могут быть приняты кадровые решения. Подобные рейды проводятся также в поликлиниках Волжского.

Напомним, ранее на огромные очереди в поликлиниках жаловались жители Волгограда и Михайловки. Пациенты вынуждены были проводить порой по восемь часов в медучреждениях, чтобы попасть к врачу.



