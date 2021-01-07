В Москве умер сын прославленного генерала-сталинградца и друг редакции ИА "Высота 102" Илья Родимцев

Печальная весть пришла из Москвы: сегодня ночью после тяжелой болезни умер сын легендарного генерала и большой друг редакции ИА "Высота 102" Илья Родимцев. Его оперировали лучшие нейрохирурги столицы, но организм не справился. Илье Александровичу было 74 года. Как рассказал журналистам информагентства член фонда полководцев Победы внук маршала Николай Чуйков, большую часть своей жизни Илья Родимцев посвятил своему знаменитому отцу и делал все для того, чтобы память о полководцах Победы жила в новых поколениях.

"Это был честный, порядочный, достойный человек, о котором никто никогда не смог сказать ни одного плохого слова, - говорит Николай Чуйков. - Его книга "Мой отец - генерал Родимцев" переиздавалась несколько раз. И для генерала Родимцева, и для его сына, всей семьи Сталинград был великим городом. Его уход - огромная потеря для семьи, его друзей, фонда полководцев Победы, где он также много работал ", - заключил Николай Чуйков.

Журналисты "Высоты 102" не раз встречались с Ильей Родимцевым. Последний его приезд в Волгоград состоялся на празднование 75-летия Победы под Сталинградом. Вместе с ним прибыли сын дважды Героя Советского Союза Игорь Василевский и дочь маршала Татьяна Еременко. Журналисты ИА «Высота 102» встречались с детьми выдающихся полководцев. Как говорил тогда Илья Родимцев, они не могли в этот великий день не быть на празднике вместе со сталинградцами в городе, который оставил неизгладимый след в сердцах их родителей.

Илья Александрович Родимцев всегда был уверен в том, что великие ратные дела отцов, дедов и прадедов никогда не будут забыты. А Сталинграду-Волгограду он искренне желал процветания.

Светлая вам память, дорогой Илья Александрович.