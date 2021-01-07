Общество

В Москве умер сын прославленного генерала-сталинградца и друг редакции ИА "Высота 102" Илья Родимцев

Общество 07.01.2021 15:20
0
07.01.2021 15:20


Печальная весть пришла из Москвы: сегодня ночью после тяжелой болезни умер сын легендарного генерала и большой друг редакции ИА "Высота 102" Илья Родимцев. Его оперировали лучшие нейрохирурги столицы, но организм не справился. Илье Александровичу было 74 года. Как рассказал журналистам информагентства член фонда полководцев Победы внук маршала Николай Чуйков, большую часть своей жизни Илья Родимцев посвятил своему знаменитому отцу и делал все для того, чтобы память о полководцах Победы жила в новых поколениях.
"Это был честный,  порядочный, достойный человек, о котором никто никогда не смог сказать ни одного плохого слова, - говорит Николай Чуйков. - Его книга "Мой отец - генерал Родимцев" переиздавалась несколько раз. И для генерала Родимцева, и для его сына, всей семьи  Сталинград был великим городом. Его уход - огромная потеря для семьи, его друзей, фонда полководцев Победы, где он также много работал ", - заключил Николай Чуйков. 
Журналисты "Высоты 102" не раз встречались с Ильей Родимцевым. Последний его приезд в Волгоград состоялся на празднование 75-летия Победы под Сталинградом. Вместе с ним прибыли сын дважды Героя Советского Союза  Игорь Василевский  и дочь маршала Татьяна Еременко.  Журналисты ИА «Высота 102» встречались с детьми выдающихся полководцев. Как говорил тогда Илья Родимцев,  они  не могли в этот великий день не быть на празднике вместе со сталинградцами в городе, который оставил неизгладимый след в сердцах их  родителей. 
Илья Александрович Родимцев всегда был уверен в том, что великие ратные дела отцов, дедов и прадедов никогда не будут забыты. А  Сталинграду-Волгограду он искренне желал процветания. 
Светлая вам память, дорогой Илья Александрович. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
07.01.2021 17:24
Общество 07.01.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2021 17:08
Общество 07.01.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2021 13:18
Общество 07.01.2021 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2021 12:22
Общество 07.01.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2021 10:24
Общество 07.01.2021 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 20:21
Общество 06.01.2021 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 19:33
Общество 06.01.2021 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 18:19
Общество 06.01.2021 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 16:51
Общество 06.01.2021 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 14:30
Общество 06.01.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 13:21
Общество 06.01.2021 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 12:57
Общество 06.01.2021 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 10:46
Общество 06.01.2021 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 09:56
Общество 06.01.2021 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.01.2021 09:21
Общество 06.01.2021 09:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:24
Мужчины в расцвете лет пополнили список скончавшихся от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Коммуналка празднует: еще один двор в Волгограде заливает водойСмотреть фотографии
15:48
Глава волгоградского облкомздрава побывал на приеме в четырех поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Москве умер сын прославленного генерала-сталинградца и друг редакции ИА "Высота 102" Илья РодимцевСмотреть фотографии
13:18
Совещания губернатора Волгоградской области обойдутся бюджету в кругленькую суммуСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области почти 500 человек стали жертвами коронавирусаСмотреть фотографии
10:33
Волгоградстат взбодрил новыми данными о росте зарплатСмотреть фотографии
10:24
В Волжском после трагедии полностью заменят аварийный трубопроводСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде две машины врезались в дерево: пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде спалили детские горкиСмотреть фотографии
08:45
Волгоградский «Ротор» убывает на берег турецкийСмотреть фотографии
20:21
«Шла и плакала»: волгоградцы проводят по восемь часов в очереди к терапевтуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:33
Митрополит Волгоградский и Камышинский обратился к верующим с Рождественским посланиемСмотреть фотографии
18:19
Скандалы 2020 года: что возмутило и шокировало жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:41
В Дзержинском районе Волгограда легковушка заехала в кальянный магазинСмотреть фотографии
17:28
Способ заражения двух жертв COVID-19 в Волгоградской области остался секретомСмотреть фотографии
16:51
Держат в страхе: стая бродячих псов терроризирует жителей Жилгородка в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Попарились с огоньком: 11 бань сгорело за новогодние праздники в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:30
Ледяные торосы и паровые столбы: волгоградцы сообщают о новых сюрпризах от ЖКХСмотреть фотографии
13:21
Волгоград побелел в Рожественский сочельникСмотреть фотографии
12:57
Суд разрешил строительство трехэтажной мечети в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
От смертельного удара коронавируса погибли пятеро жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
Людей с хроническими заболеваниями привьют от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:46
60 часов без воды: за коммунальный беспредел в Волгоградской области наказали МУПСмотреть фотографии
10:22
Волгоград отличился нулевой аварийностью на дорогахСмотреть фотографии
09:56
На позитиве: главные цвета 2021 годаСмотреть фотографии
09:21
По льду с ветерком: краснооктябрьцы получают эмоции в парке Гагарина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:00
Четыре иномарки и баня сгорели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:22
Запретные плоды от Волгоградской облдумы: какие законы приняли депутаты в 2020 годуСмотреть фотографии
19:08
В "затопленном" микрорайоне Волгограда спустя сутки устранили коммунальную авариюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 