Волгоград отличился нулевой аварийностью на дорогах

Происшествия 06.01.2021 10:22
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06.01.2021 10:22
За минувшие сутки в Волгограде не произошло ни одного ДТП с погибшими и пострадавшими. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение ГУ МВД России по Волгоградской области, прошедшие сутки отличились и нулевой смертностью в дорожных происшествиях. Так, в регионе за этот период произошла всего одна авария, в которой пострадал 66-летний водитель. По предварительной информации, на улице Украинской в Михайловке водитель «Лады Приоры» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «УАЗ 315194». В результате в больницу доставили виновника ДТП.
На фото ДТП в Михайловке
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