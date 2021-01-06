Волгоград отличился нулевой аварийностью на дорогах





За минувшие сутки в Волгограде не произошло ни одного ДТП с погибшими и пострадавшими. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение ГУ МВД России по Волгоградской области, прошедшие сутки отличились и нулевой смертностью в дорожных происшествиях. Так, в регионе за этот период произошла всего одна авария, в которой пострадал 66-летний водитель. По предварительной информации, на улице Украинской в Михайловке водитель «Лады Приоры» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «УАЗ 315194». В результате в больницу доставили виновника ДТП.

На фото ДТП в Михайловке



