Здравоохранение

В Волгоградской области вакцину от коронавируса завезли в село

Здравоохранение 05.01.2021 13:00
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05.01.2021 13:00


В Волгоградской области стартует иммунизация населения второй российской вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в администрации региона, эта вакцина, которая менее требовательна к условиям хранения, доставлена в сельские поселения. Если, например, «Спутник V» необходимо хранить при температуре -18, то «ЭпиВакКорону» можно транспортировать при температуре -2,8. 
Всего в регион поступило 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона». В первую очередь прививаться будут медицинские сотрудники, учителя и социальные работники. Вакцинация проводится добровольно.

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