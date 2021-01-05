В Волгоградской области вакцину от коронавируса завезли в село

В Волгоградской области стартует иммунизация населения второй российской вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в администрации региона, эта вакцина, которая менее требовательна к условиям хранения, доставлена в сельские поселения. Если, например, «Спутник V» необходимо хранить при температуре -18, то «ЭпиВакКорону» можно транспортировать при температуре -2,8.

Всего в регион поступило 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона». В первую очередь прививаться будут медицинские сотрудники, учителя и социальные работники. Вакцинация проводится добровольно.