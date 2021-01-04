По факту аварии на теплотрассе в Волжском возбуждено уголовное дело

Расследования 04.01.2021 16:44
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04.01.2021 16:44
Возбуждено уголовное дело по факту порыва на теплотрассе в Волжском, из-за которого погиб 75-летний Анатолий Лимаренко, еще трое человек получили ожоги различной степени. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, по результатам проверки усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».
В настоящее время следователи допрашивают сотрудников и руководящий состав ресурсоснабжающей организации и проводят выемку документации. В ближайшее время назначат техническую экспертизу, чтобы установить причины аварии, произошедшей 3 января на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой.
По данным следствия, накануне днем предположительно от скачка давления горячего водоснабжения произошел разрыв шва подземной тепломагистрали диаметром 600 мм. Кипяток и пар размыли грунт и асфальт, дорожное полотно обрушилось, в яме с горячей водой оказались четыре человека. Они получили ожоги различной степени, их госпитализировали в больницу скорой помощи №25 в Волгограде. Среди них был 75-летний житель Волжского Анатолий Лимаренко, у которого медики диагностировали ожоги 60% тела – он скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии. Еще один пострадавший сейчас так же находится в реанимации, двое – в ожоговом отделении.
Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Органы следствия дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, по вине которых произошел смертельный порыв.
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