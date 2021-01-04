Расследования

По факту аварии на теплотрассе в Волжском возбуждено уголовное дело

Расследования 04.01.2021 16:44
0
04.01.2021 16:44


Возбуждено уголовное дело по факту порыва на теплотрассе в Волжском, из-за которого погиб 75-летний Анатолий Лимаренко, еще трое человек получили ожоги различной степени. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, по результатам проверки усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».
В настоящее время следователи допрашивают сотрудников и руководящий состав ресурсоснабжающей организации и проводят выемку документации. В ближайшее время назначат техническую экспертизу, чтобы установить причины аварии, произошедшей 3 января на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой.
По данным следствия, накануне днем предположительно от скачка давления горячего водоснабжения произошел разрыв шва подземной тепломагистрали диаметром 600 мм. Кипяток и пар размыли грунт и асфальт, дорожное полотно обрушилось, в яме с горячей водой оказались четыре человека. Они получили ожоги различной степени, их госпитализировали в больницу скорой помощи №25 в Волгограде. Среди них был 75-летний житель Волжского Анатолий Лимаренко, у которого медики диагностировали ожоги 60% тела – он скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии. Еще один пострадавший сейчас так же находится в реанимации, двое – в ожоговом отделении.
Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Органы следствия дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, по вине которых произошел смертельный порыв.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Расследования
04.01.2021 12:21
Расследования 04.01.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2021 15:43
Расследования 03.01.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2021 16:32
Расследования 02.01.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2021 11:26
Расследования 02.01.2021 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2020 16:35
Расследования 30.12.2020 16:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2020 15:32
Расследования 30.12.2020 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2020 13:11
Расследования 30.12.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2020 12:26
Расследования 30.12.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2020 12:17
Расследования 30.12.2020 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2020 16:43
Расследования 29.12.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2020 15:45
Расследования 29.12.2020 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2020 13:01
Расследования 29.12.2020 13:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2020 12:35
Расследования 29.12.2020 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2020 15:46
Расследования 28.12.2020 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2020 12:21
Расследования 28.12.2020 12:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:57
Индексация пенсий, удаленка в законе и налог на вклады: волгоградцы будут жить в 2021 году в новых реалияхСмотреть фотографии
19:19
Волгоградцы, завидуем молча: семья хуторян устроила новогоднюю феерию в своем двореСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Жители Волгоградской области сняли на видео посленовогодний коллапс в районной поликлиникеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
По факту аварии на теплотрассе в Волжском возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
16:17
Коммунальщики залатали водопровод в Краснооктябрьском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
15:01
Волгоградцы «забили» на поликлиники в предпраздничные дниСмотреть фотографии
14:09
Мэр Волжского поручил оказать помощь семье погибшего из-за порыва на теплотрассеСмотреть фотографии
13:01
Центры онкопомощи откроют в четырех городах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
Коронавирус унес жизни четырех жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:21
Следственный комитет начал проверку после смерти пострадавшего при порыве в ВолжскомСмотреть фотографии
11:41
Сбила и уехала: в Волжском полиция задержала сбежавшую автомобилисткуСмотреть фотографии
11:11
Машина всмятку: два человека погибли в страшном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:42
Упавший в яму с кипятком пожилой мужчина скончался в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
10:37
Жители двух районов Волгограда опять остались без водыСмотреть фотографии
10:09
В Волжском полностью восстановлена подача тепла после крупной аварииСмотреть фотографии
08:27
В Волжском в дачном массиве выгорели коттедж и фургонСмотреть фотографии
07:50
Три микрорайона в Волжском до сих пор остаются без теплаСмотреть фотографии
20:05
«Запустили обратку»: в четыре микрорайона в Волжском возвращают отопление и горячую водуСмотреть фотографии
19:14
Порыв трубы с кипятком в Волжском: что сняли камерыСмотреть фотографии
18:29
В администрации Волгоградской области прокомментировали «убийственную» статистику РосстатаСмотреть фотографии
18:19
«Много пара и кипятка»: в Волжском ликвидация порыва на теплотрассе проходит со сложностямиСмотреть фотографии
16:55
В яму с кипятком в Волжском провалились пешеходыСмотреть фотографии
16:41
Общественный транспорт в Волжском пустили в объезд порываСмотреть фотографии
16:37
Не дожили до пенсии: в Волгоградской области коронавирус унес жизни еще четырех человекСмотреть фотографии
15:47
Порыв на теплотрассе в Волжском ликвидируют до конца дняСмотреть фотографии
15:43
Прокуратура разбирается в обстоятельствах коммунальной аварии в ВолжскомСмотреть фотографии
14:30
Порыв теплотрассы в Волжском оставил без горячей воды и отопления несколько микрорайоновСмотреть фотографии
14:16
В Волжском при порыве коммунальной трубы несколько человек получили ожогиСмотреть фотографии
13:40
В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом падает третий деньСмотреть фотографии
12:46
Хоть что-то хорошее: о чем приятно вспомнить волгоградцам в 2020 годуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 