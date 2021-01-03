В администрации Волгоградской области прокомментировали «убийственную» статистику Росстата

Экономика 03.01.2021 18:29
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03.01.2021 18:29
В администрации Волгоградской области прокомментировали данные Росстата о демографии организаций малого бизнеса в регионе, опубликованные сегодня на сайте ИА «Высота 102» в информации «Бизнес скорее мертв?: в Волгоградской области подсчитали количество умерших фирм». Евгений Усков, зампредседателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области пояснил следующее: «В данных, представленных Росстатом, идет речь о малых и средних предприятиях области. Снижение количества юрлиц не всегда означает фактическое закрытие бизнеса. Часто это бывает связано с укрупнением, слиянием организаций, а также сменой организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта (к примеру, на ИП) для оптимизации финансовой деятельности, что имеет особое значение в период пандемии. Кроме того, регулярно актуализируются реестры юридических лиц налоговыми службами. В том числе ведомства исключают недействующие компании и компании с признаками однодневок.
При этом важно подчеркнуть, что в структуру малого бизнеса Волгоградской области входят не только юрлица, но и индивидуальные предприниматели. Если на конец декабря 2019 года их количество в регионе составило около 78 тысяч, то за аналогичный период прошлого года, несмотря на пандемию – более 95 тысяч, более 21 тысячи и них – зарегистрированные самозанятые.
Во многом такие результаты обусловлены доступной обширной системой предпринимательства. Напомним, что в период пандемии были разработаны новые формы поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Кроме того, значительно расширены возможности для малого и среднего бизнеса в 2021 году – соответствующие решения уже закреплены в нормативных, законодательных актах. Это касается и продления налоговых каникул, и повышения доступности льготных финансовых средств, а также многих других аспектов».
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в период с января по сентябрь 2020 года в Волгоградской области родились 1070 фирм, тогда как умерли – 3402. Всего в регионе за обозначенный период активными, то есть действующими значились 24528 организаций. Для сравнения: в Краснодарском крае открылись 5608 малых предприятий, закрылось – 12383. При этом в данном субъекте активными считаются 88200 компаний. В Калмыкии таких фирм меньше всего – 1865. В этой республике в прошлом году появились 113 новых организаций, а закрылось – 247.
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