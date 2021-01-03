Порыв на теплотрассе в Волжском ликвидируют до конца дня





Отопление и горячая вода поступят в жилые дома в новой части Волжского в течение ближайших четырех часов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации города. В настоящее время из-за крупной аварии на тепломагистрали без тепла остаются 194 многоквартирных дома в 25, 26, 27,28,31 и 32а микрорайонах.

Напомним, сегодня днем в Волжском на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой произошел порыв на участке магистрали 22, диаметр трубопровода 600 мм. Аварию ликвидируют сотрудники Волжских тепловых сетей, на месте также находятся представители городских коммунальных служб. В результате ЧП пострадали четверо мужчин, их госпитализировали в больницу скорой помощи №25 Волгограда с ожогами различной степени тяжести.