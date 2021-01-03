Расследования

Прокуратура разбирается в обстоятельствах коммунальной аварии в Волжском

Расследования 03.01.2021 15:43
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03.01.2021 15:43


Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту коммунальной аварии в Волжском. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, по ее итогам при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.
Напомним, порыв на теплотрассе диаметром 600 мм произошел сегодня днем на лице Оломоуцкой в Волжском. Четверо мужчин, которым 27, 30, 65 и 75 лет, с ожогами госпитализированы в больницу скорой помощи №25 Волгограда.
Без теплоснабжения оказались жители шести микрорайонов города. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

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