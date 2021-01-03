Происшествия

На острове Сарпинский в Волгограде всю ночь тушили пожар

Происшествия 03.01.2021 09:00
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03.01.2021 09:00


Непростой выдалась прошедшая ночь для волгоградских огнеборцев, которым пришлось почти шесть часов тушить пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Кировском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 22-30  часов накануне. На острове Сарпинский  в хуторе Крестовский  горели деревянный дом размерами 4 на 6 метров  и деревянная хозяйственная постройка размерами 3 на 6 метров по всей площади. Пожарные расчеты отдельного поста 5-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 4-40 часов. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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