Здравоохранение

Коронавирус в Волгоградской области ударил по «сердечникам»

Здравоохранение 02.01.2021 20:14
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02.01.2021 20:14

В Волгоградской области пациенты, умершие за минувшие сутки от последствий COVID-19, страдали хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб региона, в анамнезе оказались также болезни желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы.

В первый день нового года коронавирус унес жизни 65-летней жительницы Волгограда, 60-летней и 48-летней женщин из Киквидзенского района. Скончались от COVID-19 мужчины 71, 53 и 49 лет из Суровикинского и Жирновского районов и города Волжского. Все пациенты были госпитализированы в больницы региона с двухсторонней пневмонией, двое из них в начале болезни лечились на дому. В оперштабе уточнили, что примерные даты и пути заражения опасным вирусом установить не удалось.

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