Причиной гибели двух человек под Волгоградом стал взрыв газа в гараже





Причиной ЧП в Волжском, по предварительным данным, стало воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона, находящегося в помещении гаражного бокса. Об этом ИА «Высота 102» сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Как ранее сообщала «Высота 102», тела двух неизвестных мужчин обнаружены в гаражном обществе в Волжском. На территории общества горели несколько гаражей, после тушения которых были найдены погибшие.

Следствием установлено, что сегодня в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из гаражных боксов кооператива «Восход», обнаружены тела 59-летнего владельца строения и неизвестного человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой региона.

На данный момент известно, что погибший мужчина обустроил гараж и последнее время там проживал. Для приготовления пищи и обогрева он использовал газовую плитку. Вероятнее всего, в процессе её работы и произошла трагедия. В результате взрыва стены строения разрушены полностью.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Предпринимаются меры к установлению личности второго погибшего.



