Общество

Туман вмешался в работу аэропорта Волгограда

Общество 02.01.2021 10:11
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02.01.2021 10:11


Накрывший Волгоград туман повлиял на работу аэропорта. Как сообщает ИА «Высота 102», в расписании отражена информация о задержке одного рейса в Москву и двух из Москвы. Так, самолет из столицы авиакомпании S7, который должен был прилететь в Волгоград в 10:35, ожидается с задержкой почти на час – в 11:30. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» вместо 10:45 ожидается в Волгограде в 11:35. Задерживается до 11:15 рейс Волгоград-Уфа авиакомпании «ЮТэйр». 
Отменен вылет в Екатеринбург в 13:20 и один рейс в Москву с вылетом из Волгограда в 16:55. 
Накануне, 1 января, судя по расписанию, были отменены три рейса в Москву и один в Краснодар.
В аэропорту Волгограда уточнили, что задержка рейсов происходит из-за неблагоприятных метеоусловий в местном и столичных аэропортах. 

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