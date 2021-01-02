Туман вмешался в работу аэропорта Волгограда

Общество 02.01.2021 10:11
0
02.01.2021 10:11
Накрывший Волгоград туман повлиял на работу аэропорта. Как сообщает ИА «Высота 102», в расписании отражена информация о задержке одного рейса в Москву и двух из Москвы. Так, самолет из столицы авиакомпании S7, который должен был прилететь в Волгоград в 10:35, ожидается с задержкой почти на час – в 11:30. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» вместо 10:45 ожидается в Волгограде в 11:35. Задерживается до 11:15 рейс Волгоград-Уфа авиакомпании «ЮТэйр».
Отменен вылет в Екатеринбург в 13:20 и один рейс в Москву с вылетом из Волгограда в 16:55.
Накануне, 1 января, судя по расписанию, были отменены три рейса в Москву и один в Краснодар.
В аэропорту Волгограда уточнили, что задержка рейсов происходит из-за неблагоприятных метеоусловий в местном и столичных аэропортах.
Реклама
На посту ДПС под Волгоградом встретили VIP-гостя02.01.2021 13:49
Общество 02.01.2021 13:49
Идите в суд: волгоградцы завалили Роспотребнадзор жалобами из-за COVID-1902.01.2021 12:31
Общество 02.01.2021 12:31
Поголовье изъятых у жителей Волгоградской области и сожженных свиней обложили налогом01.01.2021 18:57
Общество 01.01.2021 18:57
Хроника протестов: чем были недовольны волгоградцы в 2020 году01.01.2021 17:01
Общество 01.01.2021 17:01
12 малышей родилось новогодней ночью в Волгоградской области01.01.2021 13:53
Общество 01.01.2021 13:53
Мгновения 2020: фотофакты самого странного года для волгоградцев01.01.2021 11:09
Общество 01.01.2021 11:09
Волгоградцы, с Новым 2021 годом!01.01.2021 00:01
Общество 01.01.2021 00:01
«Нервы на пределе»: жителям Семи ветров в Волгограде второй раз отключили воду31.12.2020 20:25
Общество 31.12.2020 20:25
Есть вода!: в Волгограде устранили аварию на магистральной сети31.12.2020 15:25
Общество 31.12.2020 15:25
Губернатор Волгоградской области послал своих замов в районы31.12.2020 13:49
Общество 31.12.2020 13:49
Ростов, Минводы и Нижний: аэропорт Волгограда расширяет воздушные границы31.12.2020 12:46
Общество 31.12.2020 12:46
«Скупили всю воду»: краснооктябрьцы мечутся по магазинам Волгограда в поисках пятилитровок31.12.2020 12:43
Общество 31.12.2020 12:43
ВТБ узнал, часто ли россияне ходят в бани перед Новым годом31.12.2020 12:34
Общество 31.12.2020 12:34
Назад в СССР: новогодние ретро-игрушки активно распродают волгоградцы31.12.2020 12:34
Общество 31.12.2020 12:34
В Волгоградской области на московскую трассу готовы выйти почти 200 единиц спецтехники31.12.2020 12:04
Общество 31.12.2020 12:04
Реклама