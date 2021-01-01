Происшествия

31 декабря двое жителей Волгоградской области пострадали в пожарах

Происшествия 01.01.2021 10:47
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01.01.2021 10:47


В последний день 2020 года двое жителей Волгоградской области пострадали в пожарах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем травмы получил 61-летний житель дома по улице академика Богомольца в Тракторозаводском районе Волгограда. Возгорание произошло около 19 часов в двухкомнатной квартире девятиэтажки.
59-летняя женщина  пострадала  в многоквартирном доме Ленинска. О происшествии в экстренные службы жильцы квартиры сообщили в 20.40. Огнем полностью была охвачена одна из комнат размером 20 квадратных метров. Через полчаса огонь был потушен.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. "От этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефону "101", - напомнили в ведомстве.

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