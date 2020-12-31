Общество

ВТБ узнал, часто ли россияне ходят в бани перед Новым годом

Общество 31.12.2020 12:34 Новости компаний
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31.12.2020 12:34 Новости компаний


Выручка московских и петербургских бань в декабре снизилась на 37% к декабрю прошлого года. По статистике эквайрингового бизнеса ВТБ, за последний месяц года бани столицы, которые еще в ноябре ввели для посетителей регистрацию по QR-кодам, заработали всего 33 млн рублей, а парные Петербурга – 26 млн рублей.
По данным эквайринга ВТБ, за последнюю полную неделю года москвичи потратили на парные более 10 млн рублей, а петербуржцы – 6,3 млн рублей. Но если в Москве в первые три недели декабря оборот бань сохранялся на одном уровне, а в последнюю неделю декабря традиционно вырос на треть к началу декабря, то жители Северной Столицы, наоборот, с каждой неделей декабря все реже ходили в парные. За последнюю предновогоднюю неделю петербуржцы потратили в банях на 47% меньше, чем годом ранее, в то время как в начале месяца снижение к прошлому году было всего на 16%.
ВТБ также изучил спрос на авиабилеты, следуя традициям, заложенным в «Иронии судьбы». В этом году жители Москвы действительно в конце декабря покупали больше авиабилетов, чем обычно. Если традиционно к концу декабря намечается существенный – порядка 80% - спад авиабронирований по сравнению с началом месяца, то в этом году из-за возможности ввода ограничений, связанных с пандемией, москвичи за последнюю неделю потратили на перелеты лишь на 20% меньше, чем тремя неделями ранее. Таким образом, жители столицы занялись покупкой билетов только в самом конце месяца.
«В связи с фильмом «Ирония судьбы» декабрь традиционно является у москвичей самым популярным месяцем для посещения бань. В этом году многие отнеслись к этой предновогодней традиции настороженно, но в последнюю неделю декабря выручка бань все же существенно выросла по сравнению с предыдущими неделями, хотя и не достигла уровня 2019 года. А вот в Петербург в этом году многие москвичи, вероятно, вопреки традициям не полетели, поэтому выручка петербургских бань в последнюю неделю декабря снизилась к прошлому году вдвое», - считает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.
Снижение выручки столичных бань началось еще в феврале, когда в Москве появились первые заболевшие коронавирусом. Уже в марте оборот парных заведений сократился в два раза год к году, а в период самоизоляции в апреле-мае доходы бань упали практически до нуля.
В июне спрос на услуги заведений этого сегмента начал восстанавливаться, а выручка бань, находящихся на эквайринговом обслуживании ВТБ, составила четверть от прошлогоднего показателя – 7,2 млн рублей. В июле и августе московские бани достигли оборота 2019 года. Однако в сентябре, с ухудшением эпидемиологической обстановки, выручка снова стала падать – на 15% в сентябре, на 30% в октябре и на 40% в ноябре год к году. Всего за осень оборот столичных парных составил 85 млн рублей – это на 30% меньше, чем осенью 2019 года.
 

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