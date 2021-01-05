



2020 год завершился, организации и предприятия подводят итоги этого необычного, во многом тревожного и сумбурного года. Что удалось сделать застройщику микрорайона «Долина», этого «города в городе», какие ближайшие планы по благоустройству территории, ИА «Высота 102» рассказал руководитель проекта «Долина» Ринат Абляев.

"Традиционно мы подводим итоги работы в уходящем году, но сегодня, нам пять лет, и мы вспоминаем начало... Еще совсем недавно, 30 декабря 2015 года, был заложен первый камень на одном из пустырей Волгограда. Но уже в июне 2016 года в эксплуатацию сдали первые девять красочных трехэтажных домов нового микрорайона.

В том же году началось строительство автомобильной дороги по улице Родниковой и начали заселяться первые жильцы. «Долина» постоянно росла и развивалась.

За пять лет построили не только десятки комфортных домов, но и три детских сада, школу на 1000 мест, пешеходный бульвар для отдыха жителей. Для транспорта открылась дорога от улицы Джабаева до улицы маршала Василевского, начались работы на дороге по участку №10.

С каждым днем наш микрорайон становится все лучше и лучше.





Специалисты по озеленению высадили около 600 деревьев лиственных пород и 2500 кустарников. Особая гордость улиц и дворов – 349 красивых вечнозеленых елей. Свежий вид микрорайону обеспечивает 120 тысяч квадратных метров газона и поливочный водопровод. Долина стала самым зеленым микрорайоном города – таких объемов благоустройства не выполнял ни один из застройщиков.

Возле школы «Долина Знаний» будет расположен парк площадью 4 га, который станет комфортным общественным пространством для отдыха местных жителей и гостей микрорайона. Строители уже уложили часть пешеходных дорожек и высадили настоящую лесную красавицу – 12 метровую сибирскую ель, которую специально привезли на самолете. В западной части микрорайона возводят стадион имени Слуцкого, на котором смогут заниматься юные спортсмены.

Содержит «Долину» в чистоте, а деревья и зелень здоровыми собственная управляющая компания. В нашей УК работают специалисты, которые обеспечивают благоустройство территории и следят за тем, чтобы в домах было тепло и свет. Они готовы решить любые проблемы жильцов и оказать строительные услуги. Собственная управляющая компания заботится о территории микрорайона уже несколько лет, и постоянно радует жителей зелеными газонами и чистыми улицами.

За пять лет работы в микрорайоне «Долина» мы построили 142 дома.





Безусловно был проделан колоссальный объем работы и нам есть чему радоваться. Конечно, мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем облагораживать микрорайон, впереди много работы и планов. За все время мы осчастливили более 20 тысяч семей, которые проживают в «Долине», а это 259,5 тысяч кв.м. жилья.

Еще один важный момент, которым мы очень гордимся – микрорайон «Долина» стал частью группы компаний DARS Development. Эта компания успешно работает на рынке недвижимости с 2001 года. Она занимается как строительством жилых комплексов, так и реализацией масштабных архитектурных проектов. В настоящее время она присутствует уже в 10 регионах РФ, в том числе в Ульяновске, Волгограде, Кургане и Москве. Среди наиболее известных проектов застройщика микрорайон «Долина», ТРЦ «Аквамолл», ЖК «Аквамарин» и аэропорт «Жуковский», ТРЦ «ГиперСити» и аэропорт Саранска.

Пассажирский терминал «Жуковский» в Московской области – огромная инженерная конструкция площадью 17 600 квадратных метров, которая обеспечивает обслуживание потока из 2 000 000 человек в год. При этом специалисты компании DARS реализовали проект в рекордные 12 месяцев.

Расположенный в Ульяновске «Аквамолл» стал первым в городе торгово-развлекательным центром регионального формата. Впервые настолько масштабный проект реализовали в городе с населением 650 тысяч человек. Ранее подобное строительство начинали только в «городах-миллионниках». В ТРЦ площадью 92 000 квадратных метров сосредоточены магазины ведущих брендов, площадка для семейного отдыха, кафе и рестораны.

ЖК «Аквамарин» стал первым проектом компании DARS на рынке жилой недвижимости Ульяновска. Это современный жилой комплекс комфорт-класса площадью 95 000 квадратных метров. Он расположен в географическом центре города рядом с ТРЦ «Аквамолл» и многими важными объектами инфраструктуры. Буквально в нескольких шагах от домов расположена благоустроенная набережная реки Свияга. Она стала частью комплексного освоения территории и построена за счет средств компании для отдыха всех горожан. Ведь мы не просто строим качественные дома и продаем квадратные метры жилья, но создаем новый уровень городской жизни для тех, кто ценит свежие решения, красоту и комфорт.

В ходе подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года Компания DARS провела масштабную реконструкцию аэропорта в городе Саранске. Уже через несколько месяцев он превратился в современный комплекс площадью 7000 квадратных метров, способный принимать такие крупные самолеты, как Airbus A320 и Boeing 737. Наши специалисты построили новый пассажирский терминал, смонтировали оборудование и коммуникации, провели благоустройство территории. И теперь аэропорт Саранска соответствует всем международным стандартам.

В городе Курган проектом DARS стала реконструкция торгово-развлекательного комплекса «ГиперСити». В ходе работ специалисты полностью обновили коммуникации и внутреннюю отделку здания, отремонтировали фасад. В результате реконструкции в ТРЦ заработает первый в Кургане гипермаркет. Комплекс не только привлечет в регион новые инвестиции, но и увеличит количество рабочих мест.

В 2021 году мы приступаем к реализации проекта «Долина-2». В его рамках будет построено около 200 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья.





Появится еще два детских сада, школа на 1500 мест и собственная поликлиника. Уже идет строительство дорог к будущим домам, в ближайшее время новый проезд соединит «Долину» со Второй Продольной магистралью.

Стоит отметить, что уже сегодня наш микрорайон отличается развитой инфраструктурой – это настоящий «город в городе». Здесь есть не только комфортное жилье на любой вкус, но и все необходимое для жизни.

Юных жителей «Долины» ждут три современных детских сада, детские центы и детский бассейн, а подрастающее поколение получит все необходимые знания в расположенной рядом школе – одной из лучших в городе. Для нужд жителей в микрорайоне есть аптеки, медицинские центры и почта. Для любителей здорового образа жизни есть не только стадион у школы, но и несколько спортзалов. Потребность в продуктах обеспечивают несколько частных и сетевых магазинов. В ближайшее время в «Долине» планируют построить современный торгово-развлекательный центр.

Наш жилой микрорайон постоянно растет и развивается. «Долине» есть чем гордиться — лучше «города в городе» места для жизни в Волгограде не найти.







