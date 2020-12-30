Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет своих клиентов и партнеров

Экономика 30.12.2020 12:49
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30.12.2020 12:49
Директор Волгоградского регионального филиала Андрей Гавриленко говоря об итогах уходящего года рассказал, что в юбилейный для банка год самым ярким событием стала реализация программы ипотечного кредитования на покупку и строительство жилья на селе. Волгоградский региональный филиал выдал более 1, 3 млрд рублей, а более 798 семей обзавелись собственным жильем.
Финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей, являющуюся одним из приоритетных направлений в работе Россельхозбанка, Банк оказал на сумму более 6,3 млрд рублей, рост выдачи по кредитам на сезонные полевые работы увеличился на 32 %.
«Мы поздравляем всех жителей региона, клиентов и наших партнеров с наступающим Новым годом и Рождеством!
Каждый год мы встречаем с верой и надеждой на новые свершения. В преддверии самого светлого и радостного праздника хочется пожелать, чтобы в новом году все Ваши заветные мечты воплотились в жизнь.
От всей души желаем Вам оптимизма и удачи! Пусть грядущий 2021 год будет богат интересными событиями и станет временем для крупных достижений и побед. Пусть каждый день нового года перед Вами открываются новые перспективы и возможности.
Желаем, чтобы новый - 2021 год принес много ярких эмоций и счастья! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, добра и согласия в новом году! Мира и процветания!»
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