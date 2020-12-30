Происшествия

В Волжском маршрутка подбила немецкую иномарку бизнес-класса

Происшествия 30.12.2020 10:38
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30.12.2020 10:38


Двое пассажиров маршрутки №6 пострадали в Волжском в результате ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне поздно вечером на пересечении улиц Ленина и Молодогвардейцев. При повороте на регулируемом перекрестке 56-летний водитель «Газели» не уступил дорогу и столкнулся с «BMW X3». Две женщины-пассажирки маршрутки обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.

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