В Волгограде Администрация области, Россельхозбанк и ВГАУ открывают «Школу фермера»





В Волгограде с 22 декабря стартует конкурсный отбор для участия в обучающем проекте «Школа фермера», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Уникальный проект Россельхозбанка совместно с Администрацией Волгоградской области по практическому и теоретическому обучению действующих и начинающих фермеров будет реализован на базе Волгоградского Государственного Аграрного Университета.

«Наша обучающая программа нацелена на то, чтобы, повысить квалификацию действующим Главам КФХ и начинающим предпринимателям, мы даем возможность нашим фермерам профессионально расти и делать их бизнес более эффективным», – отметил заместитель губернатора - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.

«Такой проект в Волгоградской области будет реализован впервые. Учитывая специфику нашего региона и актуальность, темами для курса выбраны овощеводство и молочное животноводство. Обучение в «Школе фермера» – бесплатное, по окончании курса слушатели получат диплом установленного государственного образца», – отметил директор Волгоградского регионального филиала банка Андрей Гавриленко.

Заявки на конкурс могут подать главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие высшее или средне-профессиональное образование и зарегистрированные и постоянно проживающие на сельской территории Волгоградской области.

В срок с 22 декабря 2020 года по 3 февраля 2021 года нужно предоставить эссе,видеоролик или презентацию по одному из двух направлений курса на электронный адрес FermersSchool@volg.rshb.ru.



