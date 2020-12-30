Экономика

В Волгограде Администрация области, Россельхозбанк и ВГАУ открывают «Школу фермера»

Экономика 30.12.2020 09:48
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30.12.2020 09:48


В Волгограде с 22 декабря стартует конкурсный  отбор для участия в обучающем проекте «Школа фермера», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Уникальный проект Россельхозбанка совместно с Администрацией Волгоградской области по практическому и теоретическому обучению действующих и начинающих фермеров будет реализован на базе Волгоградского Государственного Аграрного Университета.
«Наша обучающая программа нацелена на то, чтобы, повысить квалификацию действующим Главам КФХ и начинающим предпринимателям, мы даем возможность нашим фермерам профессионально расти  и делать их бизнес более эффективным», – отметил заместитель губернатора - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.
«Такой проект в Волгоградской области будет реализован впервые. Учитывая специфику нашего региона и актуальность, темами для курса  выбраны овощеводство и молочное животноводство. Обучение в «Школе фермера» – бесплатное, по окончании курса слушатели получат диплом установленного государственного образца», – отметил директор Волгоградского регионального филиала банка Андрей Гавриленко.  
Заявки на конкурс могут подать главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие высшее или средне-профессиональное образование и зарегистрированные и постоянно проживающие на сельской территории Волгоградской области.
В срок с 22 декабря 2020  года по 3 февраля 2021 года нужно предоставить эссе,видеоролик или презентацию по одному из двух  направлений курса  на электронный адрес FermersSchool@volg.rshb.ru.

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