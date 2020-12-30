В Волгограде Администрация области, Россельхозбанк и ВГАУ открывают «Школу фермера»

Экономика 30.12.2020 09:48
0
30.12.2020 09:48
В Волгограде с 22 декабря стартует конкурсный отбор для участия в обучающем проекте «Школа фермера», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Уникальный проект Россельхозбанка совместно с Администрацией Волгоградской области по практическому и теоретическому обучению действующих и начинающих фермеров будет реализован на базе Волгоградского Государственного Аграрного Университета.
«Наша обучающая программа нацелена на то, чтобы, повысить квалификацию действующим Главам КФХ и начинающим предпринимателям, мы даем возможность нашим фермерам профессионально расти и делать их бизнес более эффективным», – отметил заместитель губернатора - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.
«Такой проект в Волгоградской области будет реализован впервые. Учитывая специфику нашего региона и актуальность, темами для курса выбраны овощеводство и молочное животноводство. Обучение в «Школе фермера» – бесплатное, по окончании курса слушатели получат диплом установленного государственного образца», – отметил директор Волгоградского регионального филиала банка Андрей Гавриленко.
Заявки на конкурс могут подать главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие высшее или средне-профессиональное образование и зарегистрированные и постоянно проживающие на сельской территории Волгоградской области.
В срок с 22 декабря 2020 года по 3 февраля 2021 года нужно предоставить эссе,видеоролик или презентацию по одному из двух направлений курса на электронный адрес FermersSchool@volg.rshb.ru.
Реклама
Режим работы Сбербанка в новогодние праздники30.12.2020 07:56
Экономика 30.12.2020 07:56
ВТБ: спрос на небанковские сервисы для бизнеса вырос на 70%29.12.2020 15:30
Экономика 29.12.2020 15:30
АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня АА(RU), прогноз «Стабильный»29.12.2020 15:04
Экономика 29.12.2020 15:04
Цена пандемии: губернатор озвучил затраты Волгоградской области на борьбу с коронавирусом29.12.2020 15:00
Экономика 29.12.2020 15:00
Private banking ВТБ представил идеи для инвестиций в 2021 году29.12.2020 12:23
Экономика 29.12.2020 12:23
Гибкие кредиты и удобные сервисы: почему волгоградцы рекомендуют СберБанк друзьям и близким29.12.2020 11:19
Экономика 29.12.2020 11:19
Сбер, «КуйбышевАзот» и «Солар Системс» провели первую в «зеленой» энергетике сделку на блокчейн-платформе банка28.12.2020 16:53
Экономика 28.12.2020 16:53
Волгоградстат зафиксировал крах кинопроката в регионе28.12.2020 14:59
Экономика 28.12.2020 14:59
ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году28.12.2020 11:48
Экономика 28.12.2020 11:48
Подарите близким людям свет28.12.2020 10:14
Экономика 28.12.2020 10:14
ВТБ за год обучил свыше 50 тысяч предпринимателей25.12.2020 17:20
Экономика 25.12.2020 17:20
ПСБ сократил время одобрения ипотеки до нескольких минут25.12.2020 16:03
Экономика 25.12.2020 16:03
Понимаем без лишних вопросов: Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте25.12.2020 15:27
Экономика 25.12.2020 15:27
Сады Придонья подготовили подарки со смыслом от особых мастеров25.12.2020 11:55
Экономика 25.12.2020 11:55
Сбербанк находится рядом. Всегда25.12.2020 09:29
Экономика 25.12.2020 09:29
Реклама