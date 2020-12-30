Карманница из Кабардино-Балкарии попала на видео в волгоградском супермаркете в момент воровства кошелька
Происшествия 30.12.2020 09:54
0
30.12.2020 09:54
За серию краж денежных средств полицейские задержали ранее судимую жительницу Кабардино-Балкарской Республики. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, карманница похитила в одном из волгоградских магазинов у 47-летней женщины кошелек, в котором было 3200 рублей. Сыщики уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что приехала в город Волгоград с целью совершения краж денежных средств.
В ходе работы с подозреваемой полицейские установили ее причастность к совершению аналогичного преступления: в этот же день в помещении другого магазина она похитила у 49-летней волгоградки кошелек, в котором находилось около 2000 рублей. Денежные средства подозреваемая потратила на собственные нужды.
В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения – заключение под стражу.
Реклама
В Волжском маршрутка подбила немецкую иномарку бизнес-класса30.12.2020 10:38
Происшествия 30.12.2020 10:38
Трое детей и взрослый покалечились во время покатушек на «ватрушках» в Волгоградской области30.12.2020 10:24
Происшествия 30.12.2020 10:24
В Волгограде грузовой фургон протаранил маршрутку: пострадали женщины (ВИДЕО)29.12.2020 18:59
Происшествия 29.12.2020 18:59
В Волгоградской области иномарку из-за ледяной глыбы занесло под грузовик29.12.2020 10:06
Происшествия 29.12.2020 10:06
В Волгограде мошенник забрал последнее у врача28.12.2020 16:38
Происшествия 28.12.2020 16:38
Снеговик-музыкант провел ночь в отделе полиции в Волгограде28.12.2020 13:52
Происшествия 28.12.2020 13:52
Под Волгоградом даме на «Лэнд Ровер» помешал дорожный знак и дерево28.12.2020 10:17
Происшествия 28.12.2020 10:17
В Омске срочник из Волгоградской области разбился во время первого прыжка с парашютом28.12.2020 10:01
Происшествия 28.12.2020 10:01
В Волжском из-за телевизора выгорела квартира28.12.2020 09:29
Происшествия 28.12.2020 09:29
Водитель не справился: ребенок и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской области27.12.2020 11:10
Происшествия 27.12.2020 11:10
В Волгограде после пожара на рынке оперативный штаб оценивает ущерб предпринимателям27.12.2020 09:27
Происшествия 27.12.2020 09:27
На вещевом рынке Краснооктябрьского района Волгограда ликвидирован крупный пожар27.12.2020 07:12
Происшествия 27.12.2020 07:12
Угонщика-школьника поймали в Волгоградской области26.12.2020 11:22
Происшествия 26.12.2020 11:22
Водитель фуры снес с дороги в Волгограде грузовик с песком26.12.2020 10:48
Происшествия 26.12.2020 10:48
Пенсионерка и ее сын пострадали на пожаре в Волгоградской области26.12.2020 10:13
Происшествия 26.12.2020 10:13
Реклама