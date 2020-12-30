









За серию краж денежных средств полицейские задержали ранее судимую жительницу Кабардино-Балкарской Республики. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, карманница похитила в одном из волгоградских магазинов у 47-летней женщины кошелек, в котором было 3200 рублей. Сыщики уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что приехала в город Волгоград с целью совершения краж денежных средств.

В ходе работы с подозреваемой полицейские установили ее причастность к совершению аналогичного преступления: в этот же день в помещении другого магазина она похитила у 49-летней волгоградки кошелек, в котором находилось около 2000 рублей. Денежные средства подозреваемая потратила на собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения – заключение под стражу.



