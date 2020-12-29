Общество

Пенсионерам Волгоградской области снова повысят прожиточный минимум после вмешательства Минтруда РФ

Общество 29.12.2020 22:28
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29.12.2020 22:28


Проект закона об установлении прожиточного минимума пенсионеров подготовлен в Волгоградской областной думе. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, планируется установить его на уровне 9020 рублей в 2021 году. Интересно, что депутаты областной думы в декабре уже установили прожиточный минимум на уровне 8719 рублей для этой категории населения. Однако Минтруд РФ выступил с предложением его увеличить. Депутаты откликнулись и «накинули» 301 рубль. Сделано это, как говорится в проекте, «в целях повышения материального положения отдельной категории пенсионеров, улучшения их благосостояния, а также для увеличения получателей социальной доплаты к пенсии, как наиболее уязвимой категории населения».
Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается для социальных доплат к пенсиям пожилых людей, чье пособие по старости меньше данного минимума. При этом областной бюджет не потратится на доплаты, так как установленный областными депутатами минимальный уровень выживания волгоградских пенсионеров все равно окажется меньше принятого на уровне Российской Федерации – 10022 рубля. Поэтому добавку к пенсии пожилые люди будут получать за счет федерального бюджета. 

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