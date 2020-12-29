На случай осложнения: больницы Волгоградской области готовят к последствиям новогодних праздников





Больницы и поликлиники Волгоградской области в период новогодних каникул переходят на особый порядок работы. Также в штатном режиме продолжится вакцинация от новой коронавирусной инфекции, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.

По информации облздрава, в период с 31 декабря по 10 января включительно все больницы городов и муниципальных районов Волгоградской области, а также станции скорой медицинской помощи и травмпункты будут работать в круглосуточном режиме. Кабинеты и отделения неотложной помощи при поликлиниках будут принимать пациентов ежедневно с 8-00 до 22-00. Прием и обслуживание неотложных вызовов — ежедневно до 20-00. Дежурные стоматологи готовы оказать неотложную помощь ежедневно с 9-00 до 15-00. Все районные стоматологии, а также стоматологические кабинеты центральных районных больниц будут работать по установленному графику.

В медицинских организациях, оказывающих помощь беременным и родильницам, будут организованы дежурства ответственных администраторов, а также врачей-специалистов.

Без внимания не останутся и дети: медицинские учреждения будут оказывать помощь ежедневно, как в поликлиниках, так и на дому. С подробными графиками работы на период новогодних праздников жители смогут ознакомиться на сайтах организаций.

Особое внимание в условиях пандемии уделяется предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В штатном режиме продолжат прием пациентов амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (с 8-00 до 22-00). Прививочные центры продолжат вакцинацию населения от COVID-2019 в течение всех праздничных дней.

В одну смену организуют дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи. Также на период праздников не будет остановлена работа клинико-диагностических лабораторий по проведению ПЦР-диагностики. Продолжится ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией: при осложнении ситуации, по мере необходимости, будет обеспечен ввод в работу дополнительных инфекционных коек.

Также в период новогодних каникул в регионе организована круглосуточная специализированная хирургическая помощь для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — дежурные специалисты отделения экстренной консультативной медицинской помощи и эвакуации больницы № 25 Волгограда круглосуточно будут держать связь с фельдшерами скорой помощи по вопросам неотложной кардиологии и проводить телемедицинские консультации.



