Экономика

ВТБ: спрос на небанковские сервисы для бизнеса вырос на 70%

Экономика 29.12.2020 15:30 Новости компаний
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29.12.2020 15:30 Новости компаний


За год с момента запуска платформы небанковских сервисов ВТБ ее посетили свыше 30 тысяч предпринимателей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в течение 2020 года количество подключаемых сервисов возросло на 70%.
В 2020 году ВТБ обновил дизайн платформы и расширил перечень доступных на ней продуктов. Сейчас клиенты могут выбирать из 30 небанковских сервисов, с помощью которых можно решать задачи юридического сопровождения бизнеса, безопасности, управления торговлей и рекламой, медицинского и страхового обслуживания. Самой популярной категорией сервисов – ей воспользовалось почти 50% пользователей платформы – стала «безопасность бизнеса», куда вошли сервисы «Проверка контрагентов», «Юридические услуги» и «Аудит сайта».
Платформа регулярно обновляется новыми сервисами ВТБ и партнеров. Среди последних нововведений – размещение рекламы в myTarget и Yandex Direct, конструктор сайтов RU-center, «МойСклад», «Поиск сотрудников с hh.ru», «Печать ценников», «Оплата по QR-кодам», «Корпоративные пенсионные программы», «ПЦР-диагностика коронавируса у сотрудников», а также сервисы для онлайн-закупок.
Платформа доступна для предпринимателей во всех регионах России. Активнее всего возможностями ресурса пользуются в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области, Удмуртской республике и Краснодарском крае.
«После обновления платформы в ноябре этого года количество регистраций на ней выросло в три раза. Мы стремимся наполнить ее сервисами, которые позволяют клиентам повысить эффективность и автоматизировать свои бизнес-процессы. Если раньше такие решения внедряли в основном крупные предприятия, то сегодня они доступны и для совсем небольшого бизнеса. По сравнению с началом года количество подключаемых сервисов на платформе выросло в 1,7 раза, что говорит об их актуальности для предпринимателей. Кроме того, многие услуги предоставляются на бесплатной основе, и уже 54% зарегистрированных пользователей воспользовались этим, чтобы оптимизировать издержки», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.
Платформа mp.vtb.ru доступна не только для клиентов ВТБ, но и других финансовых учреждений.

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