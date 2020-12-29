Мошенники обманули волгоградку при покупке новогодней елки





Почти 1 миллион рублей вытянули мошенники у волгоградцев в преддверии новогодних праздников. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г. Волгограду, 42-летний электрогазосварщик пострадал от действий лжебанковского работника. На его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился работником службы безопасности банка. Звонивший предложил перевести имеющиеся средства на так называемый «безопасный счет», убедив волгоградца, что эта операция защитит деньги от несанкционированного списания. Доверчивый волгоградец перевел 936 тысяч рублей на номер счета, который ему продиктовал мошенник. Аналогичным способом злоумышленник похитил свыше 76 тысяч рублей у врача-стоматолога и 15 тысяч рублей у 71-летнего пенсионера.

В Советском районе 20-летняя домохозяйка увидела в интернете объявление о продаже искусственной ели и решила ее приобрести. После длительных телефонных переговоров с продавцом девушка перевела ему на счет свыше 21 тысячи рублей, но обещанного товара так и не дождалась.

21 тысячи рублей лишился и 43-летний мужчина, который в качестве оплаты за посудомоечную машину перевел на счет лжепродавца деньги. Посуду он по-прежнему моет сам. 33-летняя волгоградка в интернете разместила объявление о продаже платья. Через некоторое время ей позвонила женщина и сообщила, что желает его приобрести, и попросила продиктовать цифры на банковской карте якобы для того, чтобы перевести деньги в счет покупки. Как только девушка сообщила данные карты, с ее счета было списано 12 000 рублей.

80-летний пенсионер из Советского района решил заработать на финансовой бирже, объявление о которой увидел в интернете. Позже в телефонном разговоре пожилой волгоградец сообщил неизвестному мужчине свои персональные данные, а также номер расчетного счета, а через несколько минут обнаружил списание с карты 15 тысяч рублей.

20-летняя жительница Дзержинского района, которая хотела приобрести билеты на поезд Москва-Киров, через мессенджер перешла по ссылке, указала данные своей банковской карты, а спустя 10 минут обнаружила списание со своего счета 8500 рублей.

По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание преступников.

Полиция напоминает о необходимости быть предельно внимательными при общении с неизвестными, какую бы информацию они вам не сообщали и какие бы предложения не делали. Если в разговоре дело касается перевода денежных средств или передачи персональных данных по банковским картам, прекращайте разговор и сообщайте в полицию. Будьте бдительны.



