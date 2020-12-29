Гибкие кредиты и удобные сервисы: почему волгоградцы рекомендуют СберБанк друзьям и близким





Есть 5 языков любви, один из них – забота. И яркое её проявление – желать для близкого человека самого лучшего. Казалось бы, при чем тут банк? Все просто: СберБанку знаком этот язык, иначе как объяснить его постоянную заботу о своих клиентах.

Вот несколько причин рекомендовать услуги банка близким.





Возможность взять кредит на привлекательных условиях

Бизнесу необходимо уметь подстраиваться под современные реалии, а также постоянно идти клиентам навстречу. СберБанк стремится создать своим клиентам максимально комфортные условия. Судить об этом можно по специальным кредитным предложениям для зарплатных клиентов и тех, кто настроен на долгосрочное сотрудничество. Например, есть возможность снизить ставку по потребительскому кредиту без обеспечения , который оформлен на сумму от 300 тыс. руб. и сроком от 15 месяцев, аж на 2 процентных пункта1! Для этого нужно вносить платежи по графику без рефинансирования, просрочек и досрочного погашения в течение 12 месяцев. Подать заявку на такой потребительский кредит можно до 28 января 2021 года как в отделении банка, так и в СберБанк Онлайн2.





Получить больше плюсов

СберКарта — удобная банковская карта. Особый плюс в том, что её можно подстроить под себя. Не все хотят платить за обслуживание карты; со СберБанком можно от этого отказаться. В момент получения карты и до конца следующего месяца гарантируется бесплатное обслуживание. А если сделать свою СберКарту зарплатной, пенсионной или стипендиальной, за обслуживание вообще не придётся платить. Ещё один способ — оплачивать картой покупки на сумму от 5000 рублей в месяц.

Другой плюс СберКарты – бонусы СПАСИБО. С момента получения карты и до конца следующего месяца все пользователи получают 5% бонусами СПАСИБО3 от покупок в кафе и ресторанах.

А для самых активных пользователей, тратящих по карте больше 75 000 рублей в месяц либо имеющих на ней остаток не ниже 150 000 рублей, за поездки на такси и покупки на любых АЗС будут начисляться 10% СПАСИБО3. Также бесплатными будут СМС-уведомления и снятие наличных в сторонних банкоматах.





Вкусно поесть и доехать с комфортом

СберБанк – это не только современное банковское обслуживание. Теперь группа компаний Сбер, куда входит и Сбербанк, предоставляет клиентам возможность использовать различные современные сервисы— от покупки продуктов до передвижения по городу. Заказать еду из ресторана? Отправить и получить посылку? Найти квартиру или продать машину? Цифровая экосистема Сбера удовлетворит все запросы.





Позаботиться о безопасности - своей и близких

В этом необычном году многое поменялось. На первый план вышла безопасность. Пожалуй, еще никогда люди так не переживали за своё здоровье и судьбу родных. СберБанк поддерживает стремление минимизировать контакты, и даже если ваша банковская карта или смартфон4 не поддерживают «бесконтакт», можно просто сделать персональный QR-код5 в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» и использовать его при оплате – продавец отсканирует его с экрана вашего устройства и получит платеж. «Плати QR» — это инновационный безналичный способ оплачивать товары или услуги.

Но безопасность – это не только про здоровье. СберБанк начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени. Это возможно благодаря объединению усилий с операторами связи в рамках антифрод-решения. Теперь антифрод-система банка будет получать информацию о мошеннических звонках клиентам от антифрод-платформы на стороне операторов связи. Такое решение позволяет оперативно выявлять мошеннические звонки и принимать меры для защиты клиентов банка.





Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

1Условия указаны для кредита СберБанка «Потребительский кредит без обеспечения» (далее — Кредит) и действуют в рамках Акции с 13.11.2020 по 28.01.2021 (далее – Акция). Через 12 месяцев пользования Кредитом возможно снижение ставки на 2% годовых по Кредиту, за исключением персональных предложений СберБанка, при условии подачи заявки в период Акции на срок Кредита от 15 месяцев, на сумму от 300 000 рублей, отсутствии частично-досрочного погашения и просрочек платежей в течение 365 дней. Валюта Кредита — рубли РФ. Срок кредитования от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма кредита – 30 000 рублей. Максимальная сумма кредита для заемщиков, получающих заработную плату на карту ПАО Сбербанк составляет 5 млн рублей, для иных категорий заемщиков – 3 млн рублей. Банк вправе отказать в выдаче Кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика определяются Банком индивидуально в зависимости от оценки платежеспособности заемщика. Погашение Кредита — аннуитетными платежами. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

2Интернет-банк и мобильное приложение «СберБанк Онлайн» доступны клиентам-держателям банковских карт СберБанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ к сети Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту

3Организатором программы «СберСпасибо» является ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015). Держатель Карты, выпущенной Банком, вправе присоединиться к Программе одним из способов, указанных в Правилах, и стать ее Участником. С даты регистрации при оплате Участником Программы Картой Товаров в торгово-сервисных предприятиях по всему миру (список исключений указан в Правилах) Уполномоченная на управление Программой компания (АО «ЦПЛ» — ОГРН: 1117746689840). С Правилами Программы, условиями Начисления и Списания Бонусов, актуальным перечнем Партнеров Программы, подробной информацией о правилах проведения Акций, реализуемых по инициативе Участвующих компаний, количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайтах: www.sberbank.ru и/или www.spasibosberbank.ru. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия.

4Смартфон (от англ. Smartphone – умный телефон) – мобильный телефон (современный – как правило с сенсорным экраном), дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.

5QR-код – англ. QuickResponseCode – код быстрого реагирования.



