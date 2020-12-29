Здравоохранение

СОГАЗ-Мед подводит итоги 2020 года и поздравляет всех с Новым 2021 годом

Здравоохранение 29.12.2020 10:49 Новости компаний
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29.12.2020 10:49 Новости компаний


2020 год стал непростым испытанием и показал, насколько важна поддержка и забота друг о друге, заставил переосмыслить отношение к привычным вещам и изменить жизненный уклад. Здоровье всегда было и остается главной ценностью человека.
«В 2020 году мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, в которой каждому пришлось приложить максимум усилий для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих, –подчеркнули в СОГАЗ-Мед. – Мы решили рассказать о том, каким этот год был для страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед» и её застрахованных».
В 2020 году произошло значимое событие для СОГАЗ-Мед – присоединение компании «ВТБ МС». По итогам интеграции компания «СОГАЗ-Мед» стала крупнейшей страховой медицинской организацией страны в сфере ОМС*, общее количество застрахованных СОГАЗ-Мед составляет более 42 млн человек, проживающих в 56 регионах России и г. Байконур.
В течение года компания «СОГАЗ-Мед» оперативно перестраивала свою работу под новые условия. Филиалы компании активно оказывали поддержку волонтерским движениям и медицинским организациям. Принимая участие в мероприятиях совместно с волонтерами, страховые представители СОГАЗ-Мед помогали пожилым и маломобильным гражданам, а также многодетным семьям. Сотрудники оказывали помощь по сопровождению пациентов в медорганизациях при получении медицинских услуг в условиях эпидемии, тем самым снижая нагрузку на врачей. В ряде регионов страховые представители СОГАЗ-Мед помогали принимать звонки, поступающие в контакт-центры органов здравоохранения, на которые в 2020 году также значительно возросла нагрузка в связи со сложной эпидемической ситуацией. 
При этом компания «СОГАЗ-Мед» уделяла особое внимание защите своих застрахованных. Например, за 11 месяцев 2020 года общее количество обращений к страховым представителям СОГАЗ-Мед по вопросам защиты прав застрахованных, включая контакт-центр компании, составило более 964 тыс.. Чаще всего граждане обращались за помощью в решении вопросов порядка и качества оказания медпомощи, организации работы медицинских организаций, в том числе и в условиях пандемии, а также по вопросам взимания медицинскими организациями денежных средств за бесплатные услуги, предусмотренные в рамках ОМС.  
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» продолжала информировать застрахованных о правах и обязанностях в системе ОМС, правилах прохождения профилактических мероприятий в рамках эпидемиологической ситуации, необходимости соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, а также по вопросам оформления полисов ОМС и другим темам.  Так, за 11 месяцев 2020 года СОГАЗ-Мед индивидуально проинформировал при помощи смс, viber и e-mail, почтовых писем и телефонного обзвона более 19,7 млн застрахованных. Также важная информация о системе ОМС доносилась в рамках публичного информирования в СМИ, на интернет-порталах, путем размещения памяток и информационных материалов в пунктах выдачи полисов, медицинских организациях и на предприятиях.
«Каким бы сложным не был уходящий год, СОГАЗ-Мед проявил себя, как надёжный защитник и помощник застрахованных, – считают в страховой компании. – Оперативное реагирование на возникновение любых изменений и готовность каждого специалиста помочь в решении вопросов застрахованных позволяют говорить о том, что компания способна достойно преодолевать любые трудности».  
Генеральный директор АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед» Д.В. Толстов:
«От лица страховой компании «СОГАЗ-Мед» благодарю застрахованных за доверие и за то, что остаетесь с нами на протяжении многих лет. Пусть 2021 год будет богат на успехи и достижения во всех сферах. Желаю всем счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго!».
*По данным ЦБ РФ на 01.10.2020 г.

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