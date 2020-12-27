Запас крови с антителами формируют к новогодним каникулам в Волгограде





Волгоградский областной центр крови сформировал необходимый запас донорского биоматериала на период новогодних праздников. Об этом, как передает ИА «Высота 102», заявили сегодня в администрации региона.

Свою кровь сдали уже 1612 человек. Более 1400 доз, пригодных для переливания, а это свыше 388 литров антиковидной плазмы, уже переданы в инфекционные госпитали для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Пациентам перелили уже порядка 370 литров антиковидной плазмы.

От одного донора берут 450 мл крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл лечебной дозы антиковидной плазмы. Она переливается с учетом группы крови донора и реципиента. Срок подготовки от сбора крови до выдачи сыворотки составляет в среднем четверо суток.

Случаев ухудшения состояния пациентов, связанных с переливанием антиковидной плазмы, не зафиксировано. В большинстве случаев отмечается улучшение состояния на фоне продолжающейся терапии.

Между тем, как отмечают в облздраве, потребность в донорах остается высокой. Подробную информацию можно получить у специалистов донорского отдела Волгоградского областного центра крови по телефону: (8442) 37-69-65. Звонки принимают ежедневно в рабочие дни с 13-00 до 15-00.



