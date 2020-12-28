Экономика

Подарите близким людям свет

Экономика 28.12.2020 10:14
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28.12.2020 10:14


Вот уже почти год, как пандемия шагает по миру. В нашей жизни поменялось многое. И, пожалуй, с вводом ограничительных мер изменились не только реалии повседневной жизни вокруг нас. Изменились и мы сами.
Отчасти произошло переосмысление ценностей и отношение к покупкам и вещам. Приходится констатировать, что даже подарки и знаки внимания теперь более практичны и все больше касаются непосредственных потребностей, здоровья и безопасности. А подарки из списка базовых/обязательных расходов — просто хит сезона.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» настоятельно советует: в момент,  когда вы решаете вопрос подарка родителям, бабушке, дедушке, задумайтесь о том, что лучшим вариантом будет оплата их счетов за электроэнергию.
Для этого нужно всего лишь указать номер их лицевого счета и сумму к оплате. Это будет сюрприз – приятный и светлый.
Необременительным и простым является и сам способ дарения. И при этом, что немаловажно, безопасным, с соблюдением всех мер социальной дистанции. Произвести оплату можно из дома по интернету, причем в один клик.
Вы можете сделать это прямо сейчас в три шага.
1. Зайдите на главную страницу сайта ПАО «Волгоградэнергосбыт» energosale34.ru.
2. Перейдите по баннеру «Оплата без регистрации».
3. Введите номер лицевого счета человека, которому вы делаете подарок, и проведите платеж.
Чек об оплате будет направлен на e-mail абонента, указанный при регистрации личного кабинета. Если регистрации на сайте нет, личный кабинет не заведен —  чек придет на электронный адрес, указанный при оплате (для этого на сайте «Волгоградэнергосбыт» нужно выбрать вкладку оплаты через платежный сервис А3).

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