Подарите близким людям свет





Вот уже почти год, как пандемия шагает по миру. В нашей жизни поменялось многое. И, пожалуй, с вводом ограничительных мер изменились не только реалии повседневной жизни вокруг нас. Изменились и мы сами.

Отчасти произошло переосмысление ценностей и отношение к покупкам и вещам. Приходится констатировать, что даже подарки и знаки внимания теперь более практичны и все больше касаются непосредственных потребностей, здоровья и безопасности. А подарки из списка базовых/обязательных расходов — просто хит сезона.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» настоятельно советует: в момент, когда вы решаете вопрос подарка родителям, бабушке, дедушке, задумайтесь о том, что лучшим вариантом будет оплата их счетов за электроэнергию.

Для этого нужно всего лишь указать номер их лицевого счета и сумму к оплате. Это будет сюрприз – приятный и светлый.

Необременительным и простым является и сам способ дарения. И при этом, что немаловажно, безопасным, с соблюдением всех мер социальной дистанции. Произвести оплату можно из дома по интернету, причем в один клик.

Вы можете сделать это прямо сейчас в три шага.

energosale34.ru . 1. Зайдите на главную страницу сайта ПАО «Волгоградэнергосбыт»

2. Перейдите по баннеру «Оплата без регистрации».

3. Введите номер лицевого счета человека, которому вы делаете подарок, и проведите платеж.

Чек об оплате будет направлен на e-mail абонента, указанный при регистрации личного кабинета. Если регистрации на сайте нет, личный кабинет не заведен — чек придет на электронный адрес, указанный при оплате (для этого на сайте «Волгоградэнергосбыт» нужно выбрать вкладку оплаты через платежный сервис А3).



