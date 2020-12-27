Экономика

Правительство РФ выделило Волгоградской области почти 1 миллиард на дорожный нацпроект

Экономика 27.12.2020 15:05
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27.12.2020 15:05


В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили ИА «Высота 102» в кабмине. Так, Волгоградская область в 2020 году получит 300 миллионов рублей, в 2021 году – столько же и такую же сумму выделят региону в 2022 году. 
Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
Работа ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.

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