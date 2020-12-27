



В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили ИА «Высота 102» в кабмине. Так, Волгоградская область в 2020 году получит 300 миллионов рублей, в 2021 году – столько же и такую же сумму выделят региону в 2022 году.

Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Работа ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.



