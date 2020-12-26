Ледяной дождь мобилизовал дорожников в Волгоградской области

Общество 26.12.2020 17:23
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26.12.2020 17:23
Власти Волгоградской области призывают жителей свести к минимуму поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния, из-за неблагоприятной погоды. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на территории Волгоградской области наблюдается ухудшение погодных условий, местами зафиксирован ледяной дождь, дождь со снегом, сильные осадки, гололед и изморозь. Температура воздуха составляет от -4 до +1.
В этой связи увеличено количество дорожной техники, усилена работа по обработке дорог для обеспечения безопасности на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения. В расчистке и обработке региональных трасс задействовано 204 единицы дорожной техники, 168 комбинированных дорожных машин. Для обработки дорог использовано 520 тонн реагентов. Отмечается, что мониторинг ситуации на автомагистралях проходит в круглосуточном режиме.
Так, согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, 26-27 декабря на подведомственных трассах в Волгоградской области возможны неблагоприятные погодные условия: осадки в виде дождя со снегом, ледяного дождя и снега при колебаниях температуры воздуха от плюсовых до минусовых отметок. На некоторых участках возможно ухудшение видимости до 100-600 метров.
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, быть предельно внимательными и осторожными в условиях плохой видимости.
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