Ледяной дождь мобилизовал дорожников в Волгоградской области





Власти Волгоградской области призывают жителей свести к минимуму поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния, из-за неблагоприятной погоды. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на территории Волгоградской области наблюдается ухудшение погодных условий, местами зафиксирован ледяной дождь, дождь со снегом, сильные осадки, гололед и изморозь. Температура воздуха составляет от -4 до +1.

В этой связи увеличено количество дорожной техники, усилена работа по обработке дорог для обеспечения безопасности на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения. В расчистке и обработке региональных трасс задействовано 204 единицы дорожной техники, 168 комбинированных дорожных машин. Для обработки дорог использовано 520 тонн реагентов. Отмечается, что мониторинг ситуации на автомагистралях проходит в круглосуточном режиме.