Символ 2021 года обосновался в центре Волгограда

Общество 26.12.2020 16:21
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26.12.2020 16:21
Белый металлический бык – символ 2021 года по восточному календарю – установлен в парке у музея «Россия – моя история» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», компанию новому арт-объекту составила ёлка в стиле хай-тек.
Как ранее сообщало информагентство, белый металлический бык выполнен в полигональном стиле – его поверхность напоминает грани драгоценного камня. В этой же технике была исполнена уже знакомая волгоградцам «Техно-ёлка», также обосновавшаяся в пойме реки Царица.
Фигура белого быка в длину достигает 3,5 метра и весит порядка 500 килограммов. Её поверхность сделана из металла, а в основе – укреплённый каркас. По вечерам светодиоды на арт-объекте будут переливаться разными цветами.
Считается, что белый металлический бык - сильное, трудолюбивое и уверенное в себе животное. Напомним, что бык придет на смену привередливой крысе - покровительнице уходящего 2020 года.
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