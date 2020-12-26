Символ 2021 года обосновался в центре Волгограда





Белый металлический бык – символ 2021 года по восточному календарю – установлен в парке у музея «Россия – моя история» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», компанию новому арт-объекту составила ёлка в стиле хай-тек.

Как ранее сообщало информагентство, белый металлический бык выполнен в полигональном стиле – его поверхность напоминает грани драгоценного камня. В этой же технике была исполнена уже знакомая волгоградцам «Техно-ёлка», также обосновавшаяся в пойме реки Царица.

Фигура белого быка в длину достигает 3,5 метра и весит порядка 500 килограммов. Её поверхность сделана из металла, а в основе – укреплённый каркас. По вечерам светодиоды на арт-объекте будут переливаться разными цветами.

Считается, что белый металлический бык - сильное, трудолюбивое и уверенное в себе животное. Напомним, что бык придет на смену привередливой крысе - покровительнице уходящего 2020 года.