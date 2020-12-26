Угонщика-школьника поймали в Волгоградской области

Происшествия 26.12.2020 11:22
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26.12.2020 11:22
Полиция задержала 14-летнего школьника по подозрению в угоне автомобиля «Chevrolet Niva» в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, с заявлением об угоне машины обратился 30-летний местный житель. Он сообщил, что накануне утром не обнаружил транспортное средство возле дома. Автомобиль был припаркован без аккумулятора.
Сотрудники ДПС нашли автомобиль недалеко от хутора Верхнекардаильский Новониколаевского района. В салоне иномарки полицейские обнаружили спящего несовершеннолетнего водителя. Оказалось, что подросток стоит на профилактическом учете, так как ранее был причастен к совершению подобных правонарушений. Школьник пояснил, что сел за руль чужого автомобиля, чтобы покататься. Установив, что ключи зажигания находятся в салоне, он вставил украденный с другой автомашины аккумулятор и уехал. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.
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