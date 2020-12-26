Водителей предупреждают об опасной ситуации на дорогах Волгоградской области





Наблюдаются осадки на участках трассы Р-22 «Каспий» в Урюпинском, Новониколаевском, Новоаннинском, Михайловском районах области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, из-за снега на дорогах может появиться наледь и, как следствие, повысится опасность возникновения аварийно-опасных ситуаций. Возможны туманы, гололедно-изморозевые явления и ухудшение видимости.

Об ухудшении погодных условий накануне сообщало региональное управление МЧС. Синоптики прогнозировали в Волгоградской области гололед, гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также усиление южного ветра порывами до 20 метров в секунду.







