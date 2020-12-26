Происшествия

Пассажир со странностями заинтересовал полицию на посту ДПС под Волгоградом

Происшествия 26.12.2020 09:52
0
26.12.2020 09:52


В рейсовом автобусе «Москва-Волжский» полицейские задержали 22-летнего пассажира. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло на посту ДПС «Городищенский».
При осмотре автобуса полицейские обратили внимание на странное поведение пассажира, в связи с чем было принято решение провести его личный досмотр. В ходе досмотровых мероприятий с применением служебно-розыскной собаки у жителя Тверской области был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения, содержимое которого было направлено на исследование.
Эксперты-криминалисты установили, что изъятым является синтетический наркотик. Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. За незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств жителю Тверской области грозит до 3 лет лишения свободы.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Происшествия
26.12.2020 10:48
Происшествия 26.12.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2020 10:13
Происшествия 26.12.2020 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 19:04
Происшествия 25.12.2020 19:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 18:47
Происшествия 25.12.2020 18:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 08:59
Происшествия 25.12.2020 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 08:41
Происшествия 25.12.2020 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2020 16:00
Происшествия 24.12.2020 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2020 10:07
Происшествия 24.12.2020 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2020 18:02
Происшествия 23.12.2020 18:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2020 17:01
Происшествия 23.12.2020 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2020 12:57
Происшествия 23.12.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2020 09:38
Происшествия 23.12.2020 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2020 09:23
Происшествия 23.12.2020 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2020 14:30
Происшествия 22.12.2020 14:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2020 15:46
Происшествия 21.12.2020 15:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:48
Водитель фуры снес с дороги в Волгограде грузовик с пескомСмотреть фотографии
10:22
Водителей предупреждают об опасной ситуации на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
Пенсионерка и ее сын пострадали на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Крупную партию квартир закупает мэрия Волгограда для жильцов аварийных домовСмотреть фотографии
09:52
Пассажир со странностями заинтересовал полицию на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:32
«Врачи сделали невозможное»: мальчика из автобуса «Волгоград-Москва» со страшными травмами заберут московские врачиСмотреть фотографии
09:15
Больше ста тысяч жителей Волгоградской области встретят Новый год без работыСмотреть фотографии
09:00
Патриотический проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2020»Смотреть фотографии
22:15
Суд арестовал VIP-чиновника администрации ВолжскогоСмотреть фотографии
21:46
На дороги Волгограда вышли дорожные машины в "масках" Деда Мороза и СнегурочкиСмотреть фотографии
21:06
Приговоренный к сносу дом в Волгограде пообещали пока не трогатьСмотреть фотографии
19:04
Пострадавшему в автобусе "Москва - Волгоград" ребенку оторвало руку и обе ногиСмотреть фотографии
18:47
Рулили под градусом: в Волгограде поймали пьяных таксистов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Волгоградцам предложили не выходить из дома в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
17:13
Скользкая погода: сильный ветер и гололед ожидают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Такого мы не видели: проведенный чиновниками аукцион поразил волгоградских антимонопольщиковСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области мэр Михайловки ходит в суд в обход администрацииСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде Белый Бык готов вырваться на свободуСмотреть фотографии
15:48
Новый год в СИЗО Волгограда встретит еще один участник расправы над отцом школьницыСмотреть фотографии
15:36
Четыре сыночка: первая в этом году тройня выписана из волгоградского перинатального центраСмотреть фотографии
15:22
Грохот и крики: запись с видеорегистратора на разбившемся автобусе "Москва-Волгоград"Смотреть фотографии
14:06
Противостоянию лыжников и сноубордистов положен конец: МегаФон обеспечил связью всехСмотреть фотографии
13:34
Он сказал – поехали!: открытие дороги имени Максима Загорулько в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Тревога усиливается: в Волгоградской области очередной рост заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
12:29
В ДТП с автобусом под Рязанью погибли трое жителей Волгоградской области и один иностранец (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:55
Сады Придонья подготовили подарки со смыслом от особых мастеровСмотреть фотографии
11:40
Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
Волгоградская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом под РязаньюСмотреть фотографии
09:46
Водитель перевернувшегося в Рязанской области «Волгоград-Москва» мог уснуть за рулемСмотреть фотографии
09:31
«Дистант сделал нас сильнее»: ректор медицинского университета об итогах уходящего годаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 