Пассажир со странностями заинтересовал полицию на посту ДПС под Волгоградом





В рейсовом автобусе «Москва-Волжский» полицейские задержали 22-летнего пассажира. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло на посту ДПС «Городищенский».

При осмотре автобуса полицейские обратили внимание на странное поведение пассажира, в связи с чем было принято решение провести его личный досмотр. В ходе досмотровых мероприятий с применением служебно-розыскной собаки у жителя Тверской области был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения, содержимое которого было направлено на исследование.

Эксперты-криминалисты установили, что изъятым является синтетический наркотик. Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. За незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств жителю Тверской области грозит до 3 лет лишения свободы.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области