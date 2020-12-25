



В администрации Рязанской области сообщили новые подробности страшного ДТП, которое произошло в Скопинском районе с участием автобуса «Волгоград-Москва», принадлежащего компании "Диана Тур". Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной администрации, в автобусе находились 24 пассажира и 2 водителя. Известно, что погибли четыре человека, в том числе водитель. 11 пострадавших, среди которых 5 детей, доставлены в Скопинский межрайонный медицинский центр. Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.

На месте трагедии работают специальные службы. Организацию мероприятий по ликвидации последствий ЧП осуществляют руководители области, района и регионального МЧС.

Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области сообщалось, что, по предварительным данным, 32-водитель из Волгоградской области не справился с управлением, в результате автобус перевернулся.

В связи со случившемся губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил организовать взаимодействие с профильными ведомствами Рязанской области для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП. А таже оказать содействие в доставке пассажиров автобуса к месту назначения - в Волгоград.

Это уже не первое ДТП с участием автобуса компании "Диана Тур". 22 марта этого года в Тамбовской области перевернулся автобус "Волгоград-Москва", в результате чего погибли 3 человека, 15 пострадали.

Фото ГУ МВД по Рязанской области.