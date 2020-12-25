«Двое детей в тяжелом состоянии»: в администрации Рязанской области рассказали о страшном ДТП с автобусом «Волгоград-Москва»
Происшествия 25.12.2020 08:59
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25.12.2020 08:59
В администрации Рязанской области сообщили новые подробности страшного ДТП, которое произошло в Скопинском районе с участием автобуса «Волгоград-Москва», принадлежащего компании "Диана Тур". Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной администрации, в автобусе находились 24 пассажира и 2 водителя. Известно, что погибли четыре человека, в том числе водитель. 11 пострадавших, среди которых 5 детей, доставлены в Скопинский межрайонный медицинский центр. Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.
На месте трагедии работают специальные службы. Организацию мероприятий по ликвидации последствий ЧП осуществляют руководители области, района и регионального МЧС.
Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области сообщалось, что, по предварительным данным, 32-водитель из Волгоградской области не справился с управлением, в результате автобус перевернулся.
В связи со случившемся губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил организовать взаимодействие с профильными ведомствами Рязанской области для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП. А таже оказать содействие в доставке пассажиров автобуса к месту назначения - в Волгоград.
Это уже не первое ДТП с участием автобуса компании "Диана Тур". 22 марта этого года в Тамбовской области перевернулся автобус "Волгоград-Москва", в результате чего погибли 3 человека, 15 пострадали.
Фото ГУ МВД по Рязанской области.
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