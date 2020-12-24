Общество

Вынесли 40 ведер: фекалиями затопило соседей легендарного Дома Павлова в Волгограде

Надпись на Доме Павлова
Общество 24.12.2020 20:28
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24.12.2020 20:28


Коммунальная катастрофа произошла в минувшие выходные в двух квартирах на первом этаже дома №32 по проспекту Ленина в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" хозяйка одной из квартир Марина Елистратова, 19 декабря из туалета внезапно полились вонючие массы и стали затапливать жилище. "Я зашла домой и обнаружила, что квартиру топит из канализации. Вонь стояла ужасная. Где-то две трети квартиры затопило, вздулись полы. Мы с мужем вынесли порядка 40 ведер, может и больше", - рассказала собеседница агентства.

(Фото: скриншот Яндекс.Карты дома №32 по проспекту Ленина)
Женщина вызвала аварийную бригаду. Рабочие все прочистили, сообщив, что произошел засор в канализации, составили акт. По словам хозяйки жилища, фекалиями также затопило расположенное под ней подвальное помещение, которое сдается в аренду, но сейчас пустует, и соседнюю квартиру. В понедельник, 21 декабря, женщина вызвала мастера участка ООО "Эксплуатирующая компания Центрального района", чтобы составить акт и оценить нанесенный квартире ущерб. Ей пообещали подготовить документ за три дня, но пока она его не получила. Свое заявление в УК из-за коронавирусных ограничений волгоградка смогла отправить только 23 декабря по почте. "Я пережила настоящий кошмар, в квартире до сих пор все воняет. А ведь мы находимся по соседству с Домом Павлова, а тут такое. Считаю, что за канализацией должна следить управляющая компания и не допускать таких происшествий", - сокрушается женщина. Она сообщила, что 17 декабря засор в канализации устраняли в помещениях соседнего подъезда. "Тогда тоже приезжала аварийная бригада, чистила канализацию, а буквально через день это случилось уже у меня в квартире", - рассказала волгоградка.
В эксплуатирующей компании, которая обслуживает дом №32 по проспекту Ленина, ИА "Высота 102" сообщили, что прокомментировать случившее может мастер участка, но в настоящее время ее нет на месте. Заявка от жильца пострадавшей квартиры действительно поступала. "Всю информацию мы передадим мастеру участка и напомним ей про акт", - заверили ИА "Высота 102" в эксплуатирующей компании.

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