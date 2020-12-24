Не расслабляемся: в Волгоградской области заболеваемость коронавирусом остается высокой





277 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Волгоградской области. Последние две недели суточные показатели заболеваемости ни разу не опускались ниже 270. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, среди заразившихся трое мужчин скончались. Двое из них (61 год и 87 лет) проживали в Камышине. Обоих пенсионеров госпитализировали в инфекционные госпитали Волгограда, где они скончались. 64-летний житель Волжского умер в больнице №3 областного центра. Всего в регионе на фоне китайской инфекции зарегистрировано 422 летальных случая.

Всего за время пандемии в Волгоградской области коронавирус официально подтвердили у 33492 граждан. Почти 31,8 тысячи человек из них на сегодняшний день выздоровели. За сутки больничный лист закрыли 279 человек.



