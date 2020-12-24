ДТП с фонтаном: в Волгограде пострадал водитель внедорожника (ВИДЕО)

Происшествия 24.12.2020 10:07
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24.12.2020 10:07
Авария произошла на улице Кирова в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне днем 52-летний водитель, управляя автомашиной " Great Wall", двигаясь по ул. Кирова в сторону ул. Курчатова, напротив дома № 106А не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На видеокадрах с места происшествия видно, что пробито лобовое стекло в районе водительского места. Можно предположить, что мужчина пробил стекло головой. В результате ДТП водителя госпитализировали.
Видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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