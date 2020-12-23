В Волгоградской области ждут новую вакцину от коронавируса





Волгоградская область в ближайшие дни получит еще 7 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Вакцина будет использоваться и в новогодние праздники – в регионе продолжат работу 13 прививочных пунктов. До конца февраля Волгоградская область получит около 92 тысяч доз.

Также в Волгоградскую область поступит в ограниченном количестве и другая вакцина – «ЭпиВакКорона». По словам Николая Алимова, она будет предпочтительнее для использования в отдаленных районах – в ФАПах и центральных больницах, так как условия ее хранения более приемлемые. Если, например, «Спутник V» необходимо хранить при температуре -18, то «ЭпиВакКорону» можно транспортировать при температуре -2,8.

Напомним, пока Волгоградская область получила 2342 дозы вакцины от коронавируса. Власти региона заявили о массовой вакцинации населения в начале декабря.



