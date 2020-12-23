Здравоохранение

В Волгоградской области ждут новую вакцину от коронавируса

Здравоохранение 23.12.2020 14:17
0
23.12.2020 14:17


Волгоградская область в ближайшие дни получит еще 7 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Вакцина будет использоваться и в новогодние праздники – в регионе продолжат работу 13 прививочных пунктов. До конца февраля Волгоградская область получит около 92 тысяч доз.
Также в Волгоградскую область поступит в ограниченном количестве и другая вакцина – «ЭпиВакКорона». По словам Николая Алимова, она будет предпочтительнее для использования в отдаленных районах – в ФАПах и центральных больницах, так как условия ее хранения более приемлемые. Если, например, «Спутник V» необходимо хранить при температуре -18, то «ЭпиВакКорону» можно транспортировать при температуре -2,8. 
Напомним, пока Волгоградская область получила 2342 дозы вакцины от коронавируса. Власти региона заявили о массовой вакцинации населения в начале декабря. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Здравоохранение
23.12.2020 15:33
Здравоохранение 23.12.2020 15:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2020 13:13
Здравоохранение 23.12.2020 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2020 12:18
Здравоохранение 23.12.2020 12:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.12.2020 12:40
Здравоохранение 22.12.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.12.2020 12:19
Здравоохранение 21.12.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.12.2020 07:38
Здравоохранение 18.12.2020 07:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.12.2020 12:22
Здравоохранение 17.12.2020 12:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.12.2020 12:59
Здравоохранение 16.12.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.12.2020 12:36
Здравоохранение 16.12.2020 12:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.12.2020 12:42
Здравоохранение 15.12.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2020 17:36
Здравоохранение 14.12.2020 17:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2020 08:43
Здравоохранение 14.12.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.12.2020 18:01
Здравоохранение 13.12.2020 18:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.12.2020 12:21
Здравоохранение 13.12.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.12.2020 13:26
Здравоохранение 12.12.2020 13:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:22
В Волгоградской области снова подорожали растительное масло, яйца и мукаСмотреть фотографии
17:01
В Дзержинском районе Волгограда вандалы сдали часть лифта 16-этажки на металлоломСмотреть фотографии
16:41
Прокурор Волгоградской области собрал силовиковСмотреть фотографии
16:32
Что за пытка?: в Волгограде жители частного сектора три дня живут без водыСмотреть фотографии
15:33
Поликлиники Волгоградской области все праздники будут принимать больных с симптомами COVID-19Смотреть фотографии
15:16
Подрядчика стройки на острове Голодном в Волгограде накажут за забастовку рабочихСмотреть фотографии
14:40
Банк «Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий на финансовых рынкахСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области ждут новую вакцину от коронавирусаСмотреть фотографии
13:27
Стало известно, сколько медиков скончались от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:13
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работает 24 часа 7 дней в неделюСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде ФСБ накрыла подпольное производство суррогата (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Волгоградский губернатор уехал к ПутинуСмотреть фотографии
12:18
Шестеро за сутки: смертоносный вирус продолжает буйствовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:49
Лаборанты АО «КАУСТИК» стали победителями областного конкурса профмастерстваСмотреть фотографии
11:38
Прокуратура требует от властей решить водный вопрос отдаленных поселков ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Настоятель Казанского собора в Волгограде скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
10:56
Безопасность и комфорт: что клиенты больше всего ценят в банке или 5 пунктов – о том, благодаря чему услуги становятся прощеСмотреть фотографии
10:45
Волгоградец идет под суд за организацию казино в коттеджеСмотреть фотографии
09:38
Мама ушла гулять: в Волгоградской области в пожаре погибли ребенок и инвалидСмотреть фотографии
09:23
Грузовик и две легковушки обгорели под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:02
Билайн ввел «Цифровой код» для ускорения обслуживания абонентовСмотреть фотографии
07:23
«Отец провел 12 часов под ледяным дождем»: жуткая история последнего дня жизни пациента ковидной больницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:49
В День энергетика АО «Волгоградоблэлектро» подводит итоги уходящего годаСмотреть фотографии
20:31
"Когда же это кончится?": в Волгограде коммунальщики доводят жителей до отчаянияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:07
Банк «Открытие»: 61% жителей ЮФО останутся в новогодние каникулы домаСмотреть фотографии
20:02
В Волгоградской области суды разбираются с несправедливой кадастровой оценкойСмотреть фотографии
19:21
«Капсула времени» с посланием будущим специалистам энергокомплекса заложена сегодня энергетиками «Россети Юг» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:51
В ВолГУ завершаются инновационные программы дополнительного образованияСмотреть фотографии
18:07
Главный фонтан Волгограда впервые наряжают в фееричный костюмСмотреть фотографии
16:48
СК ищет свидетелей: в Волгограде падение мужчины с 3 этажа попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 