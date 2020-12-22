Расследования 22.12.2020 16:48
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22.12.2020 16:48
Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели 49-летнего жителя Волгограда, скончавшегося в результате падения с третьего этажа многоквартирного дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, инцидент произошел ночью 26 ноября текущего года. Примерно в 00 часов 30 минут мужчина выпал из окна третьего этажа дома №4 по улице Невская в Центральном районе. «Момент трагедии зафиксировали камеры наружного наблюдения. На записях видно, как ставшая очевидцем случившегося женщина пыталась спасти пострадавшего - она остановила проезжавший мимо автомобиль скорой медицинской помощи, которым волгоградец был экстренно госпитализирован. Несмотря на старания врачей спустя непродолжительное время пациент скончался. Сотрудники следственного отдела просят откликнуться женщину, попавшую в объектив камер, а также иных свидетелей происшествия, связавшись с руководителем следственного отдела Владимиром Суровым по телефонам: 8-937-567-84-29, 33-88-13, 33-89-66, либо обратиться в территориальное подразделение СКР, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 10», - следователи заверили, что гарантируют анонимность.
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