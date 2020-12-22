Банк «Открытие» предложил новые условия обмена валюты





Банк «Открытие» снизил спред по валютообменным операциям в дистанционных каналах. Теперь обменять доллары США и Евро в интернет-банке или мобильном приложении можно на максимально выгодных условиях. Так, разница между курсом покупки и продажи валюты составляет 1 рубль, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

По операциям на сумму эквивалентом от 1000 долларов США банк по-прежнему предлагает маржу от 25 копеек к межбанковскому курсу. Условия действуют для всех клиентов банка. На сегодняшний день это одно из лучших предложений на российском рынке.

здесь . С более подробной информацией об условиях обмена валюты в банке "Открытие" можно ознакомиться



