Банк «Открытие» предложил новые условия обмена валюты

Экономика 22.12.2020 14:02 Новости компаний
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22.12.2020 14:02 Новости компаний
Банк «Открытие» снизил спред по валютообменным операциям в дистанционных каналах. Теперь обменять доллары США и Евро в интернет-банке или мобильном приложении можно на максимально выгодных условиях. Так, разница между курсом покупки и продажи валюты составляет 1 рубль, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
По операциям на сумму эквивалентом от 1000 долларов США банк по-прежнему предлагает маржу от 25 копеек к межбанковскому курсу. Условия действуют для всех клиентов банка. На сегодняшний день это одно из лучших предложений на российском рынке.
С более подробной информацией об условиях обмена валюты в банке "Открытие" можно ознакомиться здесь.
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