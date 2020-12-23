



Отношения с банком давно перестали быть исключительно финансовыми. Да, деньги в этом случае играют основную роль, но теперь важно и удобство получения услуг. Если раньше человек подстраивался под банк, то теперь, скорее, наоборот. Рассмотрим, какие современные сервисы предлагаются пользователям на примере Сбербанка.





1. Первые строчки рейтингов

Наверное, первое, на что обращает внимание потенциальный клиент при выборе банка – это репутация. Согласитесь, люди охотнее доверяют той организации, которая давно себя зарекомендовала на рынке, чем той, что появилась несколько лет назад и малоизвестна.

Сбербанк существует уже 179 лет – постоянно меняясь и подстраивая привычный ход вещей под современные реалии, банк был и остается одной из лидирующих компаний.





2. Борьба с мошенничеством

Со звонками с незнакомых номеров и попытками добыть личные данные, к сожалению, сталкивались многие. Если человек попадётся на эту уловку, недоброжелатель может воспользоваться его деньгами.

Что делать в такой ситуации, кроме как сбросить звонок, знают не все. Поэтому на сайте Сбербанка появилась специальная вкладка в разделе «Ваша безопасность». Там посетитель может проверить, принадлежит ли номер телефона (или сайт) злоумышленникам. После расчётов программа выдаёт рекомендации, что делать, если номер или портал окажутся подозрительными.





3. Управление финансами онлайн1

Представить себе современный банк без мобильного приложения сложно. Ведь для многих это основной источник управления финансами: не нужно посещать отделения банка и напрямую консультироваться со специалистами. Даже если понадобится поддержка, она здесь – в смартфоне2 , планшете или на компьютере.

. С апреля оно несколько изменилось: появился каталог с выгодными предложениями, меню с быстрым доступом ко всем картам, поиск по функциям и операциям и карточки платежей. Это – вместе с новым дизайном – сделало приложение более гибким и атмосферным. Клиенты Сбера пользуются приложением «Сбербанк Онлайн»3 . С апреля оно несколько изменилось: появился каталог с выгодными предложениями, меню с быстрым доступом ко всем картам, поиск по функциям и операциям и карточки платежей. Это – вместе с новым дизайном – сделало приложение более гибким и атмосферным.

Кроме того, все консультации с банковскими сотрудниками проходят в едином чате. А это значит, что клиент получает ответ на свой вопрос в режиме реального времени, что даже быстрее, чем если бы он поехал за ним в отделение.





4. Бесконтактная оплата услуг

4 . Достаточно отсканировать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» QR-код с квитанции, и все параметры платежа заполнятся автоматически – вам останется только подтвердить платеж. Безналичный расчет за покупки или проезд в общественном транспортес помощью банковской карты или NFC5 - все это поможет вам ежедневно минимизировать контакты. Пользоваться различными удаленными и бесконтактными платежными сервисами было удобно и ранее, но в 2020-м это оказалось особенно востребованным. В числе тех, что стоит взять на заметку самим и порекомендовать близким, - оплата коммунальных платежей по QR-коду. Достаточно отсканировать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» QR-код с квитанции, и все параметры платежа заполнятся автоматически – вам останется только подтвердить платеж. Безналичный расчет за покупки или проезд в общественном транспортес помощью банковской карты или NFC- все это поможет вам ежедневно минимизировать контакты.





5. Возможность снять и положить наличные практически в любой точке города

Ещё один немаловажный фактор при выборе банка – сеть офисов и банкоматов. Ведь как бы ни были популярны сервисы безналичной оплаты, от наличных пока никто не отказывался. А это значит, что клиенту в любой момент может понадобиться снять деньги или наоборот положить их на карту.

Сбербанк сегодня может похвастаться одной из самых широких филиальных сетей. А даже если человек находится в удаленном и малонаселенном пункте и поблизости нет ни одного зелёного банкомата, он может снять наличные на кассе в магазинах – у банковских платежных агентов Сбербанка6.





1Онлайн – от англ. Online – в сети Интернет.

2Смартфон (от англ. Smartphone – умный телефон) – мобильный телефон (современный – как правило с сенсорным экраном), дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.

3Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно клиентам-держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования приложения «Сбербанк Онлайн» необходимы смартфон и доступ к сети Интернет. За операции через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» может взиматься комиссия. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию уточняйте на sberbank.ru.

4QR-код – англ. QuickResponseCode – код быстрого реагирования.

5NFC (near field communication – англ. «ближняя бесконтактная связь») – технология бесконтактных платежей с помощью карты или смартфона.

6Услуги по выдаче наличных денежных средств держателям дебетовых карт в торгово-сервисных точках, являющихся банковскими платежными агентами Сбербанка, осуществляется при наличии денежных средств на счете карты и в кассе сервисной точки партнера Сбербанка. Лимит выдачи на операцию не более 5 000 руб., суточный лимит по картам Сбербанка – 20 000 руб. Минимальная сумма операции на выдачу наличных денежных средств устанавливается в договоре с предприятиями торговой и/или сферы услуг и может быть кратной номиналу наличных денежных средств не менее 100 руб. Комиссия за операцию по картам Сбербанка не взимается.

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