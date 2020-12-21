Экономика

Владельцы бизнес-карт ВТБ смогут экономить на заправке

Экономика 21.12.2020 17:41 Новости компаний
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21.12.2020 17:41 Новости компаний


ВТБ начислит кэшбек до 5% при оплате топлива на АЗС «Газпромнефть» бизнес-картой Mastercard. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, акция проходит по всей России до конца января будущего года.
ВТБ совместно с сетью АЗС «Газпромнефть» и Mastercard запустил акцию для клиентов среднего и малого бизнеса «Выгодная заправка с бизнес-картой ВТБ Mastercard». Владельцы бизнес-карт ВТБ могут получать возврат до 5% от суммы заправки.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте opti-24.com и пополнять топливный счет бизнес-картой ВТБ Mastercard*. Кэшбек до 5% от суммы пополнения топливного счета на сайте, но не более 5 тыс. руб. в месяц зачисляется на расчетный счет организации в следующем месяце за отчетным.
Предложение доступно для новых и действующих клиентов, открывших счет и получивших бизнес-карту Mastercard в банке.
Подробная информация об условиях акции в отделениях банка и по телефону 8-800-200-77-99.

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