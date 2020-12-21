









Полицейские за два дня задержали в Волгограде и области 39 водителей, которые сели за руль пьяными. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, некоторые честно признавались, что выпивали и соглашались дунуть в трубку алкотестера. Но были и такие, кто отказывался от прохождения медосвидетельствования.

Так, в Ворошиловском районе 42-летний мужчина, имевший явные признаки опьянения, совершил столкновение с фасадом дома. Однако от медосвидетельствования отказался. В Дзержинском районе 37-летний водитель "Mitsubishi Lancer", наоборот, согласился пройти эту процедуру. Алкотестер показал 0,677 мл/л. Выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен прав за нетрезвое вождение. В Тракторозаводском районе задержали 31-летнюю девушку-водителя, которая села за руль иномарки после употребления бутылки шампанского. В Красноармейский суд направлены материалы в отношении 49-летнего водителя такси. Мужчина была задержан за рулем автомашины "Datsun". От прохождения освидетельствования он отказался, но не скрывал, что накануне злоупотребил спиртным.



