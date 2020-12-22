Предприятия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго отмечают День Энергетика

Общество 22.12.2020 10:57 Новости компаний
0
22.12.2020 10:57 Новости компаний
Сегодня, 22 декабря, свой профессиональный праздник отмечают энергетики.Особые условия работы в уходящем году показали, что энергетики пишут новую историю о надежности, качестве, гарантии.
Для стабильной и бесперебойной работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции предприятия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго смогли организовать работу, скорректировав ремонтные программы, при этом обеспечив надежность работы энергообъектов. Кроме того, были внесены изменения и в производственные мероприятия. Так, в Волжском энергетики обеспечили в максимально сжатые сроки строительство и техподключение к сетям новый строящийся объект – инфекционный корпус.
«Это год показал необходимость и умение переключать внимание на фундаментальные критерии эффективности, что и помогло выстроить работу на перспективу с преодолением кризисных событий. Тут на первый план выступают показатели устойчивости и умение обеспечить потребителям бесперебойную подачу энергии, - говорит генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.
Несмотря на ограничительные меры в период пандемии, на предприятиях смогли без срывов и своевременно обеспечить проведение обширной ремонтной программы, которую в полном объеме реализовали на станциях, сервисных центрах и ресурсоснабжающих предприятиях. Все управляемые Общества ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» получили наивысший балл готовности к осенне-зимнему периоду 2020—2021 годов.
«Жизнь внесла коррективы, но мы полностью подготовили к отопительному сезону энергетическое оборудование, создали необходимые запасы топлива, провели экспертизу промышленной безопасности. Обеспечили стабильную и надежную работу наших ТЭЦ в сезон пиковых нагрузок. Сейчас нам важно удержать достигнутые результаты и сохранить высокие показатели на ближайшее время», - отмечает Михаил Зимин.
Поздравляя коллег с профессиональным праздником, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин отмечает, что ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго - команда дружных, ответственных и высокопрофессиональных специалистов:«Желаю всем коллегам благополучия, вдохновения, новых интересных идей и смелых планов. Пусть жизнь будет счастливой, работа – любимой, а настроение - прекрасным! Именно вы, энергетики, создаете праздничное настроение. Благодаря вам и вашему труду яркий, сияющий тысячами огней город каждый декабрь превращается в сказку, а в преддверии новогодних и рождественских праздников в домах земляков уютно и тепло».
Реклама
«Сожгли и украли батареи»: аварийный дом в Волгограде промерз из-за жильцов-забулдыг22.12.2020 13:32
Общество 22.12.2020 13:32
«Мой сын побеждал за Россию, а Россия делает его бомжем»: в Волгограде суд постановил снести дом с инвалидами и детьми22.12.2020 13:13
Общество 22.12.2020 13:13
Волгоградский ковид-диссидент надеется найти правду в Сочи22.12.2020 11:03
Общество 22.12.2020 11:03
Зампрокурора Волгоградской области лично выйдет на связь с жителями трех районов22.12.2020 10:17
Общество 22.12.2020 10:17
"Самый теплый день": Волжские тепловые сети отмечают свой профессиональный праздник22.12.2020 09:19
Общество 22.12.2020 09:19
Президент в пойме и салют: в Волгограде утвердили программу празднования Нового года22.12.2020 09:14
Общество 22.12.2020 09:14
Зловонную жижу под видом кристальной воды продают селянам в Волгоградской области22.12.2020 09:00
Общество 22.12.2020 09:00
Можно ли зарегистрировать права собственности квартиры онлайн 1?22.12.2020 08:44
Общество 22.12.2020 08:44
Антитела к COVID-19 нашли у 39% протестированных в ЦКДЛ жителей Волгограда22.12.2020 07:41
Общество 22.12.2020 07:41
Декан Волгоградского технического университета умер от коронавируса21.12.2020 21:07
Общество 21.12.2020 21:07
Жители Котельниково активно участвуют в движении «Котельниково – Земля Героев»21.12.2020 14:46
Общество 21.12.2020 14:46
В центре Волгограда засияют гигантские новогодние свечи21.12.2020 13:50
Общество 21.12.2020 13:50
«Не меньше 25 тысяч»: на пикетах в Волгограде потребовали от государства помощи людям в год пандемии21.12.2020 13:18
Общество 21.12.2020 13:18
Запасаем койки и лекарства: в Волгоградской области готовятся к вспышке коронавируса после новогодних посиделок21.12.2020 12:08
Общество 21.12.2020 12:08
В Волгоградской области установлены новые пределы пограничной зоны21.12.2020 11:24
Общество 21.12.2020 11:24
Реклама