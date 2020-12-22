Предприятия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго отмечают День Энергетика





Сегодня, 22 декабря, свой профессиональный праздник отмечают энергетики.Особые условия работы в уходящем году показали, что энергетики пишут новую историю о надежности, качестве, гарантии.

Для стабильной и бесперебойной работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции предприятия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго смогли организовать работу, скорректировав ремонтные программы, при этом обеспечив надежность работы энергообъектов. Кроме того, были внесены изменения и в производственные мероприятия. Так, в Волжском энергетики обеспечили в максимально сжатые сроки строительство и техподключение к сетям новый строящийся объект – инфекционный корпус.

«Это год показал необходимость и умение переключать внимание на фундаментальные критерии эффективности, что и помогло выстроить работу на перспективу с преодолением кризисных событий. Тут на первый план выступают показатели устойчивости и умение обеспечить потребителям бесперебойную подачу энергии, - говорит генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.

Несмотря на ограничительные меры в период пандемии, на предприятиях смогли без срывов и своевременно обеспечить проведение обширной ремонтной программы, которую в полном объеме реализовали на станциях, сервисных центрах и ресурсоснабжающих предприятиях. Все управляемые Общества ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» получили наивысший балл готовности к осенне-зимнему периоду 2020—2021 годов.

«Жизнь внесла коррективы, но мы полностью подготовили к отопительному сезону энергетическое оборудование, создали необходимые запасы топлива, провели экспертизу промышленной безопасности. Обеспечили стабильную и надежную работу наших ТЭЦ в сезон пиковых нагрузок. Сейчас нам важно удержать достигнутые результаты и сохранить высокие показатели на ближайшее время», - отмечает Михаил Зимин.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин отмечает, что ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго - команда дружных, ответственных и высокопрофессиональных специалистов:«Желаю всем коллегам благополучия, вдохновения, новых интересных идей и смелых планов. Пусть жизнь будет счастливой, работа – любимой, а настроение - прекрасным! Именно вы, энергетики, создаете праздничное настроение. Благодаря вам и вашему труду яркий, сияющий тысячами огней город каждый декабрь превращается в сказку, а в преддверии новогодних и рождественских праздников в домах земляков уютно и тепло».



