В Волгоградской области ищут пропавшего рыбака





Поисковая операция проводится в Камышинском районе на Волгоградском водохранилище. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, с заявлением в полицию о пропаже 56-летнего мужчины обратилась его супруга. Она рассказала, что мужчина 18 декабря уехал на рыбалку и до сих пор не вернулся.





В результате обследования прибрежной зоны на берегу Волгоградского водохранилища в 2-х километрах южнее села Антиповка Камышинского района в закрытом состоянии была обнаружена автомашина "Ховер". На ней мужчина приехал на рыбалку. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются.



