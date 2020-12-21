В Волгоградской области ищут пропавшего рыбака

Происшествия 21.12.2020 13:47
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21.12.2020 13:47
Поисковая операция проводится в Камышинском районе на Волгоградском водохранилище. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, с заявлением в полицию о пропаже 56-летнего мужчины обратилась его супруга. Она рассказала, что мужчина 18 декабря уехал на рыбалку и до сих пор не вернулся.
В результате обследования прибрежной зоны на берегу Волгоградского водохранилища в 2-х километрах южнее села Антиповка Камышинского района в закрытом состоянии была обнаружена автомашина "Ховер". На ней мужчина приехал на рыбалку. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются.
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