Здравоохранение

Конца не видно: новых заражений COVID-19 в Волгоградской области стабильно много

Здравоохранение 21.12.2020 12:19
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21.12.2020 12:19


268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки, 4 человека скончались. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в федеральном штабе.
Сегодня в скорбном списке жертв вируса 409 человек. Всего за время пандемии в регионе выявлено свыше 32,6 тысячи случаев заражений COVID-19. Вылечились почти 31 тысяча человек, из них 245 - за прошедшие сутки.

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