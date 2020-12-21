Общество

Запасаем койки и лекарства: в Волгоградской области готовятся к вспышке коронавируса после новогодних посиделок

Общество 21.12.2020 12:08
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21.12.2020 12:08


Подготовка учреждений здравоохранения к возможному увеличению нагрузки в период праздничных и новогодних дней стала одной из тем, которые поднял на сегодняшнем совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. С учетом приближающихся продолжительных новогодних каникул, которые, как правило, сопровождаются увеличением контактов с друзьями и родственниками, в регионе прогнозируют возможный рост обращений жителей в лечебные учреждения области за медицинской помощью.
Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в инфекционных госпиталях будут сформированы и подготовлены к работе в период новогодних и рождественских праздников усиленные дежурные бригады из числа специалистов. Поставлены задачи также  обеспечить режим работы амбулаторных центров и больниц скорой медицинской помощи, необходимый для обработки всех поступающих обращений; быть в готовности при необходимости нарастить мощности амбулаторного и стационарного приема в случае возможного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями, простудными заболеваниями; при осложнении ситуации, по мере необходимости, обеспечить ввод в работу необходимого количества инфекционных коек — в дополнение  к уже более чем восьми тысячам открытым койкам сформирован резерв еще в тысячу единиц; обеспечить работу прививочных кабинетов в новогодние и праздничные дни; обеспечить достаточный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в госпитальном и амбулаторно-поликлиническом сегменте системы здравоохранения; обеспечить достаточный запас противовирусных препаратов и ежедневный мониторинг ценообразования на данные препараты в аптечной сети Волгоградской области. 
Андрей Бочаров отметил, что  в регионе нарастили количество исследований на наличие коронавирусной инфекции до 6-7 тысяч тестирований в день. Общее число проведенных в Волгоградской области тестирований методом ПЦР, ИФА-диагностики и экспресс-тестами уже приближается к миллиону. Кроме того, в Волгоградской области в общей сложности проведено уже порядка 270 тысяч исследований методом компьютерной томографии. До конца года будут установлены  еще два компьютерных томографа в волгоградской больнице №15 и в городской больнице №1 Камышина.

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