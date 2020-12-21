Экономика

В Волгоградской области продолжается работа по газификации территорий

Экономика 21.12.2020 12:28
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21.12.2020 12:28


В рамках развития газовой инфраструктуры региона Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и Губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым ранее была подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» составят 4,299 млрд руб. — в 6,5 раза больше, чем в 2016–2020 годах, сообщает ИА «Высота 102».
В соответствии с документом, компания построит 576 км межпоселковых газопроводов к 57 населенным пунктам, реконструирует восемь газораспределительных станций. В том числе, будут созданы условия для газификации перспективных промышленных и сельскохозяйственных производств.
Со своей стороны, Администрация области обеспечит строительство 563 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 9,7 тыс. квартир и домовладений, 242 котельных и предприятий.

ПАО «Газпром» и Волгоградская область ведут системную работу по газификации. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 88,3%, в том числе в городах — 94,8%, в сельской местности — 71%.
В настоящее время ведутся проектные работы в ряде районов области. 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград», в рамках заключенного агентского договора с ООО «Газпром инвест», осуществляет функции Заказчика по контролю разработки проектной и рабочей документации, а также функции Заказчика по организации строительства межпоселковых сетей.
В ходе выполнения проектно-изыскательских работ генеральным проектировщиком — ООО «Газпром проектирование» определены направления трасс межпоселковых газопроводов, получены технические условия на газоснабжение, разработаны и согласованы предварительные технические решения, получены решения о разработке документации по планировки территории, выполнены инженерно-изыскательские работы. В настоящее время ведется работа по согласованию с собственниками земельных участков условий их последующего занятия на период строительства, разработке проекта планировки и проекта межевания территорий, получению технических условий на пересечение с инженерными коммуникациями и сооружениями и согласованию проектных решений с собственниками данных коммуникаций и сооружений.

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