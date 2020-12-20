Жуткое месиво: под Волгоградом бетоновоз похоронил под собой иномарку





Бетоновоз и иномарка лоб в лоб столкнулись сегодня на узком участке трассы в Иловлинском районе, есть погибший. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 21:00 на трассе Р-22 «Каспий».





По предварительной информации, водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» двигался в сторону Москвы. На 899 км автодороги он пошел на обгон зерновоза, но не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с бетоновозом. В результате от иномарки почти ничего не осталось. Водитель «Mitsubishi Lancer» погиб. Известно, что машина была на зимней шипованной резине.

ДТП произошло на участке дороги, где идет ремонт. Из-за аварии сейчас движение здесь сильно затруднено.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Иловлинского отдела полиции. Направлены дополнительные наряды отдельного батальона ДПС областной ГИБДД. Проводится осмотр места пришествия.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области