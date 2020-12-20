Происшествия

Жуткое месиво: под Волгоградом бетоновоз похоронил под собой иномарку

Происшествия 20.12.2020 22:27
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20.12.2020 22:27


Бетоновоз и иномарка лоб в лоб столкнулись сегодня на узком участке трассы в Иловлинском районе, есть погибший. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 21:00 на трассе Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» двигался в сторону Москвы. На 899 км автодороги он пошел на обгон зерновоза, но не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с бетоновозом. В результате от иномарки почти ничего не осталось. Водитель «Mitsubishi Lancer» погиб. Известно, что машина была на зимней шипованной резине.
ДТП произошло на участке дороги, где идет ремонт. Из-за аварии сейчас движение здесь сильно затруднено.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Иловлинского отдела полиции. Направлены дополнительные наряды отдельного батальона ДПС областной ГИБДД. Проводится осмотр места пришествия.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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